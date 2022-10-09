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Сегодня, 17:18

Манчини — о результатах жеребьевки Евро-2024: «Группа кажется мне проходимой»

Мария Гусева

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Евро-2024.

«Я был уверен, что у нас в группе будет сборная Англии или Франции. Группа кажется мне проходимой. Матчи будут непростые, но нужно играть. Мы хорошо знаем друг друга с Саутгейтом. Поражение от Македонии? Это была одна из тех игр, которые иногда случаются», — приводит Eurosport слова Манчини.

Сборная Италии сыграет в отборочной группе C с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой.

Матчи квалификации чемпионата Европы-2024 начнутся 23-25 марта 2023-го, а завершатся 26 марта 2024 года.

Роберто Манчини
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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