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Чемпионат Европы

2 апреля, 17:56

Зоидзе — о выходе Грузии на Евро-2024: «Испытываю самые положительные эмоции. Грузинский футбол шел к этому 30 лет»

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Бывший игрок сборной Грузии Бесик Зоидзе прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы-2024.

26 марта команда Вилли Саньоля обыграла Грецию (0:0, пенальти — 4:2) в финале стыкового турнира.

«Я думаю, что победа сборной Грузии порадовала всех вокруг. Я испытываю самые положительные эмоции, так как я очень рад за свою страну. Это событие повлияло на социальную сторону Грузии: на экономику, учебу, работу. Команда впервые вышла на чемпионат Европы! Я рад не только победе футболистов, но и тому, что она объединила людей и создала положительный психологический фон в обществе. Сложно говорить о том, что я чувствую, потому что грузинский футбол шел к этому 30 лет. Это дорогого стоит», — цитирует Зоидзе Metaratings.ru.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу F вместе с Португалией, Чехией и Турцией.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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