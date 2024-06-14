Сборная Англии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Англичане — одни из главных фаворитов Евро-2024: Кейн и Беллингем готовы привести сборную к первой победе на чемпионате Европы.

Рейтинг сборной и клубов Англии

Англия занимает первое место в рейтинге стран УЕФА (от 14 июня 2024 года). Следом за ней располагаются Италия, Испания, Германия и Франция.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) англичане располагаются на четвертой строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира. Топ-3 дополняют Франция и Бельгия, на пятом месте — Бразилия.

Главный английский чемпионат — английская премьер-лига (АПЛ), проводится с 1992 года. 20 профессиональных команд борются за титул чемпиона страны по круговой системе (38 туров). Команды, занявшие три последних места по итогам сезона, вылетают в чемпионшип.

Самый титулованный клуб в истории Англии — «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы выигрывали чемпионат 13 раз. Действующим чемпионом является «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы располагается на первом месте в клубном рейтинге УЕФА. Также в топ-10 входят еще два английских клуба: «Ливерпуль» (5-я позиция), «Челси» (10-я).

История выступлений Англии на Евро

Англия играла на чемпионате Европы 10 раз, этот турнир — 11-й. Сборная никогда не выигрывала континентальное первенство, но дважды завоевала бронзу (1968, 1996) и один раз серебро (2020).

Рекордсменом сборной Англии по числу сыгранных матчей на Евро является Гари Невилл — 11. Следом за ним идет Уэйн Руни — 10.

Лучший бомбардир Англии на чемпионатах Европы — Алан Ширер (7 мячей), за ним располагается Руни (6). Из действующих игроков больше всего голов у Харри Кейна (5).

Кто возглавлял сборную Англии на Евро

Гарет Саутгейт возглавляет Англию в финальном турнире во второй раз. До него только один тренер «Трех львов» работал с командой на двух чемпионатах Европы — Рой Ходжсон (2012 и 2016).

Главный тренер сборной Англии

Гарет Саутгейт возглавляет национальную команду Англии с декабря 2016 года, он сменил на этом посту Сэма Эллардайса. До назначения в национальную сборную 53-летний специалист работал в «Мидлсбро» и молодежной сборной Англии (U-21).

С главной командой страны Саутгейт занял четвертое место на чемпионате мира (2018), третье — в Лиге наций (2019) и второе — на Евро-2020 (летом 2021 года), уступив итальянцам лишь в серии пенальти.

Гарет — единственный в английском футболе человек, проведший более 50 игр за сборную Англии и как игрок, и как тренер.

Как Англия выступила в отборочном турнире Евро

В группе С англичане заняли первое место, опередив Италию на шесть очков. В восьми матчах подопечные Саутгейта одержали шесть побед и дважды сыграли вничью. Англия отправила в ворота соперников 22 мяча, пропустив четыре раза.

В отборе «Львы» одержали самую крупную победу над Северной Македонией — 7:0.

Состав и главные звезды сборной Англии

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунс, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Испания), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Харри Кейн («Бавария», Германия), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айван Тони («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эбере Эзе («Кристал Пэлас»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

Главные звезды сборной Англии

Харри Кейн — капитан команды и ее главный бомбардир в отборочном цикле. В финальном турнире у Харри есть большие шансы стать лучшим английским снайпером в истории чемпионатов Европы.

Джуд Беллингем — один из лучших полузащитников мира прямо сейчас. В составе национальной сборной Джуд пока не так результативен, как в «Реале», но в Германию должен приехать в сумасшедшей форме.

Букайо Сака — безальтернативный правый вингер. В финале Евро-2020 Букайо не забил итальянцам в серии пенальти и словил массу хейта. Спустя три года он отправляется в Германию с огромной мотивацией.

Джуд Беллингем, Деклан Райс и Харри Кейн. Фото Global Look Press

С кем Англия сыграет на Евро

Финалист Евро-2020 попал в квартет С к Словении, Дании и Сербии.

Расписание матчей в группе

16 июня, воскресенье

Англия — Сербия (Гельзенкирхен, 22.00 — здесь и далее по московскому времени)

20 июня, четверг

Англия — Дания (Франкфурт-на-Майне, 19.00)

25 июня, вторник

Англия — Словения (Кельн, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Англии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша), E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина) или F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если англичане занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на первом месте в квартете А.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Англия сыграет с кем-то из победителей квартетов F или E.

Букайо Сака. Фото Global Look Press

Как Англия выступит на Евро 2024: прогноз

По мнению букмекеров, англичане наряду с Францией являются главными фаворитами чемпионата Европы. В последние годы команда Саутгейта останавливается в нескольких шагах от трофея: полуфинал на чемпионате мира в России и четвертьфинал на ЧМ в Катаре, а также поражение от Италии по пенальти в финале Евро-2020 на родном «Уэмбли». Однако сейчас идеальный момент, чтобы прервать череду неудач, ведь у Англии собрался мощнейший состав — Кейн, Беллингем, Сака, Райс, Уокер, Стоунс и многие другие лидеры топ-клубов.

Важный момент: у «Трех львов» не просто «сборная звезд», а сбалансированная команда, в которой у каждого игрока есть своя четкая роль. Единственная позиция, которая не вселяет уверенность, — вратарская. Пикфорд — опытный голкипер, но не отличается стабильностью. В остальном же состав такой сильный, что даже потеря защитника Бена Уайта, отказавшегося от вызова в сборную, не станет сильным ударом.

Англичанам досталась группа с не самыми сильными соперниками, и в случае выхода с первого места они с большой долей вероятности избегут встречи с топ-сборной. Однако уже в полуфинале их может ждать команда Франции, которая сейчас выглядит сильнее. На чемпионате мира в Катаре именно коллектив Дешама отправил англичан домой.

Коэффициент букмекеров на выход англичан из группы — 1.09, на победу в турнире — 4.80.

Прогноз: первое место в группе и выход как минимум в полуфинал.