Сборная Хорватии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Хорватия сыграет на Евро в группе с Албанией, Испанией и Италией

Последний танец Луки Модрича.

Рейтинг сборной и клубов Хорватии

Хорватия занимает 20-е место в рейтинге стран УЕФА (от 14 июня 2024 года). Топ-5 составляют Англия, Италия, Испания, Германия и Франция.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) хорваты располагаются на 10-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира. Топ-5 дополняют Франция, Бельгия, Англия и Бразилия.

Хорватская национальная лига (ХНЛ) — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1992 года. Десять профессиональных клубов играют 36 туров. Команда, занявшая последнее место, вылетает в первую лигу.

Самый титулованный футбольный клуб в истории Хорватии — загребское «Динамо». Столичная команда выигрывала чемпионат 25 раз.

В топ-50 клубного рейтинга УЕФА находится только одна команда — «Динамо» Загреб (39-я строчка).

История выступлений Хорватии на Евро

Хорватия играла на чемпионате Европы шесть раз, этот турнир станет седьмым. Наивысшее достижение сборной — выход в четвертьфинал.

Рекордсменом сборной Хорватии по числу сыгранных матчей на Евро является Лука Модрич — 13.

Лучший бомбардир Хорватии на чемпионатах Европы — Иван Перишич (4 мяча), у Модрича — 3.

Кто возглавлял сборную Хорватии на Евро

Славен Билич работал с «шашечными» на двух чемпионатах Европы (2008 и 2012). Златко Далич также отправился на второй финальный турнир Евро.

Главный тренер сборной Хорватии

Хорватскую команду с 2017 года возглавляет Златко Далич. До работы в национальной сборной он тренировал местные клубы, тиранское «Динамо», саудовские «Аль-Фейсали» и «Аль-Хиляль», а также эмиратский «Аль-Айн».

Вместе со сборной Хорватии Далич добивался немалых успехов — завоевал серебро и бронзу чемпионата мира (2018, 2022).

Как Хорватия выступила в отборочном турнире Евро

В группе D хорваты заняли второе место, отстав от Турции на одно очко. В восьми матчах «шашечные» одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда Далича забила 13 голов, пропустив четыре раза.

В отборе сборная Хорватии один раз выиграла с крупным счетом — у Латвии (5:0).

Лучшим бомбардиром команды в отборочном турнире Евро-2024 стал Андрей Крамарич, отметившийся четырьмя мячами.

Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Хорватии

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче», Турция), Ивица Ивушич («Пафос», Кипр), Недилько Лабрович («Риека»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК, Греция), Йосип Юранович («Унион», Германия), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Англия), Борна Соса, Йосип Шутало (оба — «Аякс», Нидерланды), Йосип Станишич («Байер», Германия), Мартин Эрлич («Сассуоло», Италия), Марин Понграчич («Лечче», Италия).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал» Мадрид, Испания), Матео Ковачич («Манчестер Сити», Англия), Марсело Брозович («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич («Торино», Италия), Ловро Майер («Вольфсбург», Германия), Лука Иванушец («Фейеноорд», Нидерланды), Лука Сучич («РБ Зальцбург», Австрия), Мартин Батурина («Динамо» Загреб).

Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца, Марко Пашалич (оба — «Риека»), Анте Будимир («Осасуна», Испания).

Главные звезды сборной Хорватии

Лука Модрич — живая легенда хорватской команды. Для 38-летнего полузащитника предстоящий Евро станет последним в карьере.

Андрей Крамарич — лучший снайпер сборной в отборе и пятый бомбардир в истории «шашечных».

Иван Перишич — многолетний лидер команды, как и Модрич. Вопрос в том, в каком состоянии Иван приедет на турнир. Весь этот сезон он пропускал из-за разрыва «крестов» и только весной начал попадать в заявку на матчи.

Марио Пашалич и Иван Перишич. Фото Global Look Press

С кем Хорватия сыграет на Евро

По результатам жеребьевки в Гамбурге хорваты попали в квартет B, который называют группой смерти. Их соперниками станут Испания, Италия и Албания.

Расписание матчей в группе

15 июня, суббота

Хорватия — Испания (Берлин, 19.00 — здесь и далее по московскому времени)

19 июня, среда

Хорватия — Албания (Гамбург, 16.00)

24 июня, понедельник

Хорватия — Италия (Лейпциг, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Хорватии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша), E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина) или F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если хорваты занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в квартете А.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Хорватия сыграет с кем-то из победителей квартетов F или E.

Лука Модрич. Фото Global Look Press

Как Хорватия выступит на Евро 2024: прогноз

Команде Далича пришлось потрудиться в отборе, а в Германии будет еще сложнее. Со жребием хорватам не повезло: в соперниках непростая команда Албании, а также Испания с Италией.

Вся надежда на старую гвардию в лице Модрича и Перишича, для которой этот Евро станет последним танцем. Они все еще могут творить волшебство. Кроме того, в воротах играет надежный Ливакович, а в линии обороны есть самый дорогой защитник Европы Гвардиол.

Выход из группы на Евро уже будет считаться успехом. Об этом говорил и главный тренер команды.

«Моя команда попала в самую сложную группу. Будем противостоять действующему чемпиону Европы и действующему победителю Лиги наций. Наша цель — выйти в плей-офф. Будет непросто, нельзя недооценивать и Албанию, которая отлично выступила в квалификации. Мы начинаем с Испанией в Берлине, а в решающем матче играем с Италией. Будет трудно, несомненно, но мы привыкли ко всем трудностям», — сказал Далич.

Коэффициент букмекеров на выход хорватов из группы — 1.98, на победу в турнире — 50.00.

Прогноз: выход из группы со второго места и вылет в 1/4 финала.