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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:50

Голландцев вдохновил визит ван Гала, Тюрам осчастливил отца, Сербия проиграла схватку за лидерство

Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили Грецию в матче отбора Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Маркус Тюрам.
Фото Global Look Press
Рональд Куман.
Фото Global Look Press
Игровой эпизод матча Сербия — Венгрия.
Фото Reuters
1/3
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Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного цикла Евро-2024.

5:0 в пользу фаворитов

Группа B

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
07 сент, 21:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
2:0
Ирландия

Победный марш Франции по отборочному турниру продолжается, но для «трехцветных» не обошлось без ложки дегтя в виде травмы замененного уже в середине первого тайма Жиру. Ветерану можно только посочувствовать, но при этом нужно порадоваться за экстренно вступившего в игру Маркуса Тюрама. Сын находившегося на трибуне «Парк де Пренсс» победителя ЧМ-1998 Лилиана Тюрама на выходных забил первый гол за «Интер», а сейчас открыл лицевой счет в национальной команде.

Случилось это после того, как мяч отскочил в нему после атаки невезучего в этот вечер Мбаппе. Килиан сам иронично усмехался после очередного упущенного момента, но играл то он классно и даже заработал ассистентский балл, продлив серию результативных игр до 13-ти. Хотя всю работу сделал нанесший сумасшедший дальний удар Тшуамени. В «Реале» на этом хавбеке вся черновая работа, а в сборной при ограниченном количестве матчей у бывшего одноклубника Головина уже три забитых мяча. Успех Тшуамени стал украшением 900-го матча в истории сборной Франции.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
07 сент, 21:45. Philips Stadion (Эйндховен)
Нидерланды
3:0
Греция

Буксовавшие после возвращения в сборную Роналда Кумана голландцы поднялись на второе место, разобравшись с прямым конкурентом. Это, конечно, шутка, но «оранжевых» словно вдохновил визит на игру Луи ван Гала. А, возможно, помогли относительно быстрый и первый в сборной гол де Рона. И, конечно, довольно скромно выглядевшая Греция.

Эллины совсем не напоминали команду, начавшую отборочный цикл с двух побед и достойно уступившую Франции (0:1). Нокаут гостей можно было фиксировать, не дожидаясь перерыва. Сразу после ударного отрезка, по ходу которого две идеальных подачи исполнил Дюмфрис. Сначала защитник нашел в районе дальней штанги оставшегося без опеки Гакпо, а потом навесил на голову высоченного Вегхорста.

Рональд Куман.
Фото Global Look Press

Группа В

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

5

5

0

0

11-0

15

2. Нидерланды

3

2

0

1

6-4

6

3. Греция

4

2

0

2

5-5

6

4. Ирландия

3

1

0

2

4-3

3

5. Гибралтар

4

0

0

4

0-12

0

10 сентября. Греция — Гибралтар, Ирландия — Нидерланды.

Камбэк в Белграде

Группа G

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
07 сент, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
1:2
Венгрия

Битва за лидерство в Белграде начиналась для Сербии идеально. Перед игрой Митровичу вручили приз лучшего снайпера Лиги наций, а быстро открыть счет помог автогол. Вот только к перерыву венгры игру перевернули, а во втором тайме гости героически отстояли победный счет. Один раз Дибус невероятным образом среагировал на удар Влаховича, а в других атаках висевшим на воротах соперника сербам не хватало последнего штриха. На руку Сербии оказалась лишь ничья черногорцев в Литве, благодаря чему команда Драгана Стойковича имеет перевес в два очка.

Игровой эпизод матча Сербия — Венгрия.
Фото Reuters
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
07 сент, 19:00. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
2:2
Черногория

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Венгрия

4

3

1

0

7-1

10

2. Сербия

4

2

1

1

6-3

7

3. Черногория

4

1

2

1

3-4

5

4. Литва

4

0

2

2

3-7

2

5. Болгария

4

0

2

2

2-6

2

10 сентября. Черногория — Болгария, Литва — Сербия.

Казахстана упал на четвертое место

Группа Н

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
07 сент, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
4:0
Сан-Марино

Домашнее поражение Казахстана не отменило главного — в этой группе все равно сенсационный лидер, которым стала огорчившая команду Магомеда Адиева Финляндия. Казахстанцы же откатились сразу на четвертое место после прогнозируемых побед Дании и Словении. У скандинавов против Сан-Марино была возможность не перегружать своего чудо-снайпера Хейлунна, которого в старте эффективно сменил Винн, а также по просьбе «Барселоны» поберечь защитника Кристенсена. Что касается словенцев, то у них очередной бенефис устроил 20-летний нападающий Шешко. На счету форварда, который летом сменил «Зальцбург» на «Лейпциг», гол и две результативные передачи.

Нуралы Алип в&nbsp;матче против сборной Финляндии. Казахстан усложнил себе выход на Евро-2024. Команда Адиева проиграла Финляндии
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
07 сент, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
4:2
Северная Ирландия

Группа Н

И

В

Н

П

М

О

1. Финляндия

5

4

0

1

11-3

12

2. Дания

5

3

1

1

11-5

10

3. Словения

5

3

1

1

9-6

10

4. Казахстан

5

3

0

2

8-5

9

5. Северная Ирландия

5

1

0

4

4-7

3

6. Сан-Марино

5

0

0

5

0-17

0

10 сентября. Казахстан — Северная Ирландия, Финляндия — Дания, Сан-Марино — Словения.

Ошибка Крала

Группа Е

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
07 сент, 21:45. Fortuna Arena (Прага)
Чехия
1:1
Албания

Чехия упустила реальную возможность уйти в отрыв, потеряв дома очки в матче с Албанией. У хозяев было преимущество и моменты, так что гол Черны после эффектной паузы Соучека напрашивался. Однако этим все и ограничилось, а потеря Крала недалеко от собственной штрафной обернулась блестящим выстрелом в «девятку» в исполнении Байрами. Ну а лавры героя вечера с ним может разделить сделавший несколько крутых сейвов Бериша.

Близки к сенсации были и Фареры. Тем более Польша под началом Фернанду Сантуша поскучнела и уже отличилась в этом цикле, проиграв в Молдавии. Однако в этот раз полякам улыбнулась удача, когда мяч спланировал на руку защитнику гостей. А после реализованного Левандовски пенальти хозяева своего уже не упустили, добив островитян эффектным голом своего снайпера.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
07 сент, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
2:0
Фарерские острова

Группа Е

И

В

Н

П

М

О

1. Чехия

4

2

2

0

7-2

8

2. Албания

4

2

1

1

6-3

7

3. Польша

4

2

0

2

6-6

6

4. Молдавия

4

1

2

1

4-5

5

5. Фареры

4

0

1

3

2-9

1

10 сентября. Фареры — Молдавия, Албания — Польша.

Сборная Греции по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Литвы по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Чехии по футболу
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