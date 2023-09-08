Голландцев вдохновил визит ван Гала, Тюрам осчастливил отца, Сербия проиграла схватку за лидерство

Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного цикла Евро-2024.

5:0 в пользу фаворитов

Группа B

Победный марш Франции по отборочному турниру продолжается, но для «трехцветных» не обошлось без ложки дегтя в виде травмы замененного уже в середине первого тайма Жиру. Ветерану можно только посочувствовать, но при этом нужно порадоваться за экстренно вступившего в игру Маркуса Тюрама. Сын находившегося на трибуне «Парк де Пренсс» победителя ЧМ-1998 Лилиана Тюрама на выходных забил первый гол за «Интер», а сейчас открыл лицевой счет в национальной команде.

Случилось это после того, как мяч отскочил в нему после атаки невезучего в этот вечер Мбаппе. Килиан сам иронично усмехался после очередного упущенного момента, но играл то он классно и даже заработал ассистентский балл, продлив серию результативных игр до 13-ти. Хотя всю работу сделал нанесший сумасшедший дальний удар Тшуамени. В «Реале» на этом хавбеке вся черновая работа, а в сборной при ограниченном количестве матчей у бывшего одноклубника Головина уже три забитых мяча. Успех Тшуамени стал украшением 900-го матча в истории сборной Франции.

Буксовавшие после возвращения в сборную Роналда Кумана голландцы поднялись на второе место, разобравшись с прямым конкурентом. Это, конечно, шутка, но «оранжевых» словно вдохновил визит на игру Луи ван Гала. А, возможно, помогли относительно быстрый и первый в сборной гол де Рона. И, конечно, довольно скромно выглядевшая Греция.

Эллины совсем не напоминали команду, начавшую отборочный цикл с двух побед и достойно уступившую Франции (0:1). Нокаут гостей можно было фиксировать, не дожидаясь перерыва. Сразу после ударного отрезка, по ходу которого две идеальных подачи исполнил Дюмфрис. Сначала защитник нашел в районе дальней штанги оставшегося без опеки Гакпо, а потом навесил на голову высоченного Вегхорста.

Рональд Куман. Фото Global Look Press

Группа В

И В Н П М О 1. Франция 5 5 0 0 11-0 15 2. Нидерланды 3 2 0 1 6-4 6 3. Греция 4 2 0 2 5-5 6 4. Ирландия 3 1 0 2 4-3 3 5. Гибралтар 4 0 0 4 0-12 0

10 сентября. Греция — Гибралтар, Ирландия — Нидерланды.

Камбэк в Белграде

Группа G

Битва за лидерство в Белграде начиналась для Сербии идеально. Перед игрой Митровичу вручили приз лучшего снайпера Лиги наций, а быстро открыть счет помог автогол. Вот только к перерыву венгры игру перевернули, а во втором тайме гости героически отстояли победный счет. Один раз Дибус невероятным образом среагировал на удар Влаховича, а в других атаках висевшим на воротах соперника сербам не хватало последнего штриха. На руку Сербии оказалась лишь ничья черногорцев в Литве, благодаря чему команда Драгана Стойковича имеет перевес в два очка.

Игровой эпизод матча Сербия — Венгрия. Фото Reuters

Группа G

И В Н П М О 1. Венгрия 4 3 1 0 7-1 10 2. Сербия 4 2 1 1 6-3 7 3. Черногория 4 1 2 1 3-4 5 4. Литва 4 0 2 2 3-7 2 5. Болгария 4 0 2 2 2-6 2

10 сентября. Черногория — Болгария, Литва — Сербия.

Казахстана упал на четвертое место

Группа Н

Домашнее поражение Казахстана не отменило главного — в этой группе все равно сенсационный лидер, которым стала огорчившая команду Магомеда Адиева Финляндия. Казахстанцы же откатились сразу на четвертое место после прогнозируемых побед Дании и Словении. У скандинавов против Сан-Марино была возможность не перегружать своего чудо-снайпера Хейлунна, которого в старте эффективно сменил Винн, а также по просьбе «Барселоны» поберечь защитника Кристенсена. Что касается словенцев, то у них очередной бенефис устроил 20-летний нападающий Шешко. На счету форварда, который летом сменил «Зальцбург» на «Лейпциг», гол и две результативные передачи.

Группа Н

И В Н П М О 1. Финляндия 5 4 0 1 11-3 12 2. Дания 5 3 1 1 11-5 10 3. Словения 5 3 1 1 9-6 10 4. Казахстан 5 3 0 2 8-5 9 5. Северная Ирландия 5 1 0 4 4-7 3 6. Сан-Марино 5 0 0 5 0-17 0

10 сентября. Казахстан — Северная Ирландия, Финляндия — Дания, Сан-Марино — Словения.

Ошибка Крала

Группа Е

Чехия упустила реальную возможность уйти в отрыв, потеряв дома очки в матче с Албанией. У хозяев было преимущество и моменты, так что гол Черны после эффектной паузы Соучека напрашивался. Однако этим все и ограничилось, а потеря Крала недалеко от собственной штрафной обернулась блестящим выстрелом в «девятку» в исполнении Байрами. Ну а лавры героя вечера с ним может разделить сделавший несколько крутых сейвов Бериша.

Близки к сенсации были и Фареры. Тем более Польша под началом Фернанду Сантуша поскучнела и уже отличилась в этом цикле, проиграв в Молдавии. Однако в этот раз полякам улыбнулась удача, когда мяч спланировал на руку защитнику гостей. А после реализованного Левандовски пенальти хозяева своего уже не упустили, добив островитян эффектным голом своего снайпера.

Группа Е

И В Н П М О 1. Чехия 4 2 2 0 7-2 8 2. Албания 4 2 1 1 6-3 7 3. Польша 4 2 0 2 6-6 6 4. Молдавия 4 1 2 1 4-5 5 5. Фареры 4 0 1 3 2-9 1

10 сентября. Фареры — Молдавия, Албания — Польша.