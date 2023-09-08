Голландцев вдохновил визит ван Гала, Тюрам осчастливил отца, Сербия проиграла схватку за лидерство

Сегодня, 00:50
Победный марш Франции по отборочному турниру продолжается, но для «трехцветных» не обошлось без ложки дегтя в виде травмы замененного уже в середине первого тайма Жиру. Ветерану можно только посочувствовать, но при этом нужно порадоваться за экстренно вступившего в игру Маркуса Тюрама. Сын находившегося на трибуне «Парк де Пренсс» победителя ЧМ-1998 Лилиана Тюрама на выходных забил первый гол за «Интер», а сейчас открыл лицевой счет в национальной команде.
Случилось это после того, как мяч отскочил в нему после атаки невезучего в этот вечер Мбаппе. Килиан сам иронично усмехался после очередного упущенного момента, но играл то он классно и даже заработал ассистентский балл, продлив серию результативных игр до 13-ти. Хотя всю работу сделал нанесший сумасшедший дальний удар Тшуамени. В «Реале» на этом хавбеке вся черновая работа, а в сборной при ограниченном количестве матчей у бывшего одноклубника Головина уже три забитых мяча. Успех Тшуамени стал украшением 900-го матча в истории сборной Франции.
Буксовавшие после возвращения в сборную Роналда Кумана голландцы поднялись на второе место, разобравшись с прямым конкурентом. Это, конечно, шутка, но «оранжевых» словно вдохновил визит на игру Луи ван Гала. А, возможно, помогли относительно быстрый и первый в сборной гол де Рона. И, конечно, довольно скромно выглядевшая Греция.
Эллины совсем не напоминали команду, начавшую отборочный цикл с двух побед и достойно уступившую Франции (0:1). Нокаут гостей можно было фиксировать, не дожидаясь перерыва. Сразу после ударного отрезка, по ходу которого две идеальных подачи исполнил Дюмфрис. Сначала защитник нашел в районе дальней штанги оставшегося без опеки Гакпо, а потом навесил на голову высоченного Вегхорста.
Группа В
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Франция
|
5
|
5
|
0
|
0
|
11-0
|
15
|
2. Нидерланды
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-4
|
6
|
3. Греция
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5-5
|
6
|
4. Ирландия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-3
|
3
|
5. Гибралтар
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0-12
|
0
10 сентября. Греция — Гибралтар, Ирландия — Нидерланды.
Битва за лидерство в Белграде начиналась для Сербии идеально. Перед игрой Митровичу вручили приз лучшего снайпера Лиги наций, а быстро открыть счет помог автогол. Вот только к перерыву венгры игру перевернули, а во втором тайме гости героически отстояли победный счет. Один раз Дибус невероятным образом среагировал на удар Влаховича, а в других атаках висевшим на воротах соперника сербам не хватало последнего штриха. На руку Сербии оказалась лишь ничья черногорцев в Литве, благодаря чему команда Драгана Стойковича имеет перевес в два очка.
Группа G
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Венгрия
|
4
|
3
|
1
|
0
|
7-1
|
10
|
2. Сербия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6-3
|
7
|
3. Черногория
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3-4
|
5
|
4. Литва
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3-7
|
2
|
5. Болгария
|
4
|
0
|
2
|
2
|
2-6
|
2
10 сентября. Черногория — Болгария, Литва — Сербия.
Домашнее поражение Казахстана не отменило главного — в этой группе все равно сенсационный лидер, которым стала огорчившая команду Магомеда Адиева Финляндия. Казахстанцы же откатились сразу на четвертое место после прогнозируемых побед Дании и Словении. У скандинавов против Сан-Марино была возможность не перегружать своего чудо-снайпера Хейлунна, которого в старте эффективно сменил Винн, а также по просьбе «Барселоны» поберечь защитника Кристенсена. Что касается словенцев, то у них очередной бенефис устроил 20-летний нападающий Шешко. На счету форварда, который летом сменил «Зальцбург» на «Лейпциг», гол и две результативные передачи.
Группа Н
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Финляндия
|
5
|
4
|
0
|
1
|
11-3
|
12
|
2. Дания
|
5
|
3
|
1
|
1
|
11-5
|
10
|
3. Словения
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9-6
|
10
|
4. Казахстан
|
5
|
3
|
0
|
2
|
8-5
|
9
|
5. Северная Ирландия
|
5
|
1
|
0
|
4
|
4-7
|
3
|
6. Сан-Марино
|
5
|
0
|
0
|
5
|
0-17
|
0
10 сентября. Казахстан — Северная Ирландия, Финляндия — Дания, Сан-Марино — Словения.
Чехия упустила реальную возможность уйти в отрыв, потеряв дома очки в матче с Албанией. У хозяев было преимущество и моменты, так что гол Черны после эффектной паузы Соучека напрашивался. Однако этим все и ограничилось, а потеря Крала недалеко от собственной штрафной обернулась блестящим выстрелом в «девятку» в исполнении Байрами. Ну а лавры героя вечера с ним может разделить сделавший несколько крутых сейвов Бериша.
Близки к сенсации были и Фареры. Тем более Польша под началом Фернанду Сантуша поскучнела и уже отличилась в этом цикле, проиграв в Молдавии. Однако в этот раз полякам улыбнулась удача, когда мяч спланировал на руку защитнику гостей. А после реализованного Левандовски пенальти хозяева своего уже не упустили, добив островитян эффектным голом своего снайпера.
Группа Е
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Чехия
|
4
|
2
|
2
|
0
|
7-2
|
8
|
2. Албания
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6-3
|
7
|
3. Польша
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6-6
|
6
|
4. Молдавия
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-5
|
5
|
5. Фареры
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2-9
|
1
10 сентября. Фареры — Молдавия, Албания — Польша.