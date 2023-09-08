Матч в Тбилиси принес невероятный счет и массу рекордов.

Грузия достойно начала отборочный цикл, набрав четыре очка в двух первых турах, но потом команда Вилли Саньоля проиграла в Шотландии. Перед стартом турнира этот соперник казался посильным, однако игра британцев стала настоящим откровением. Четыре победы из четырех возможных, включая сенсационный выигрыш у Испании, перевели остальные сборные в статус догоняющих.

Правда, четвертое место испанцев было обманчивым — из-за участия в Финале четырех Лиги наций «Красная фурия» провела всего две игры. Ей банально требовалось время на перестройку состава и привыкание к требованиям Луиса де ла Фуэнте. И, как показал выезд в Тбилиси, прогресс очевиден. Хозяева продержались до момента, когда Асенсио идеально навесил на Морату. А после автогола Кверквелии грузинскую оборону буквально смяли.

Вот только даже при счете 4:0 штабу гостей было о чем грустить: практически синхронно потребовались замены обоим фланговым форвардам — Асенсио и Дани Ольмо. Но получилось так, что форс-мажорные события ускорили премьеру каталонского вундеркинда Ямаля. В 16 лет и 57 дней он вошел в историю сборной Испании, но не в историю европейского футбола. За последние 90 лет моложе него были еще три дебютанта, а, возможно, вечный рекорд установил норвежец Эдегор (15 лет и 254 дня).

Но для Испании это в любом случае грандиозное событие. Тем более, Ямаль еще и отметил премьеру забитым мячом. Повторять его возраст не будем — просто смотрите выше, чтобы зафиксировать падение еще одного континентального (для отборочных матчей) и, естественно, национального рекорда. В Испании оба, к слову, принадлежали одноклубнику дебютанта — Гави. И, как считали испанские статистики, достижение хавбека, игравшего в пятницу в защитном шлеме, продержится десятилетия.

За то, что история была переписана так быстро, нужно похвалить трех людей. Естественно, самого Ямаля. И, конечно, его тренеров. Во-первых, Хави, который дал шанс 15-летнему мальчишке в напичканном звездами составе «Барселоны». Во-вторых, лишенного каких-либо предрассудков де ла Фуэнте. Он просто берет в сборную тех, кто лучше, не заглядывая им в паспорт.

А ведь тренера в этом упрекали, когда он избавился от части заслуженных ветеранов и, как считают многие, не слишком красиво поступил с Серхио Рамосом. Только вся дальнейшая работа де ла Фуэнте показала, что отказываться от стариков он не собирается. В противном случае на решающие матчи Лиги наций даже не вызвали бы 37-летнего Хесуса Наваса, громить Норвегию не помог бы 36-летний Яго Аспас, а в Тбилиси не сыграл бы 33-летний Хоселу.

Да и первый хет-трик Мораты за сборную тоже мог не состояться. В общем, какой-то испанский бенефис, на котором симпатичная в последнее время грузинская сборная выполнила роль массовки. Это касается и Кварацхелии, который совсем не напоминал игрока, включенного в число номинантов на «Золотой мяч». Да и вышедший на замену Сазонов явно не так представлял себе первый турнирный матч за национальную команду...

Единственное светлое пятно — размочивший счет сразу после выхода на замену Чакветадзе. Он не только эффектно разобрался перед этим с опытным Гайя, но и в целом смотрелся ярко. Если это слово вообще применимо в игре, завершившейся самым крупным поражением в истории Грузии. А Испания, не собиравшаяся щадить играющего в «Валенсии» Мамардашвили, хороша. Пусть это лишь одна игра — ей стоит аплодировать.