Сборная Франции на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Сборная Франции считается главным фаворитом Евро-2024: Дидье Дешам готовится выиграть Евро в качестве не только игрока, но и тренера.

Рейтинг сборной и клубов Франции

Франция занимает пятое место в рейтинге стран УЕФА (от 14 июня 2024 года), пропустив вперед Германию, Испания, Италию и Англию.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) французы располагаются на второй строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира, а пятерку дополняют Бельгия, Англия и Бразилия.

Главный французский чемпионат — лига 1, проводится с 1932 года. 18 профессиональных команд борются за титул чемпиона страны по круговой системе (34 тура). Команды, занявшие 17-е и 18-е места, вылетают в лигу 2. Команда с 16-й позиции играет матч на вылет (дома и в гостях) с третьей командой сезона лиги 2.

Самый титулованный футбольный клуб в истории Франции — «ПСЖ». Парижане выигрывали чемпионат 12 раз, активная серия чемпионств составляет три сезона.

«ПСЖ» располагается на четвертом месте в клубном рейтинге УЕФА, уступая мадридскому «Реалу», «Баварии» и «Манчестер Сити». Также в топ-50 входят другие французские команды: «Марсель» (43-я позиция), «Лилль» (45-я), «Лион» (47-я) и «Ренн» (48-я).

История выступлений Франции на Евро

Франция играла на чемпионате Европы 10 раз, этот турнир — 11-й. На счету французской сборной два титула континентального первенства (1984 и 2000).

Рекордсменом сборной Франции по числу сыгранных матчей на Евро является Лилиан Тюрам — 16. Он был в заявке команды на четырех турнирах (1996, 2000, 2004, 2008). Следом за ним идут Уго Льорис (15) и Зинедин Зидан (14).

Лучший бомбардир Франции на чемпионатах Европы — Мишель Платини. Он забил все 9 голов на Евро-1984, его результат остается рекордом для одного турнира. Среди действующих игроков ближе всех к тому, чтобы превзойти достижение Платини, Антуан Гризманн (7 мячей).

Мишель Платини на Евро-1984. Фото Global Look Press

Кто возглавлял сборную Франции на Евро

Главные тренеры Мишель Франсуа Идальго (1984) и Роже Лемерр (2000) приводили французов к триумфу на чемпионатах Европы. Дидье Дешам руководил национальной командой на Евро больше, чем любой другой специалист (11 матчей). Он был капитаном сборной на победном Евро-2000.

Главный тренер сборной Франции

55-летний Дидье Дешам привез французскую сборную на третий подряд Евро. Он заступил на пост главного тренера в сентябре 2012 года после увольнения Лорана Блана.

До назначения в национальную команду Дешам тренировал «Монако», «Ювентус» и «Марсель». С монегасками Дидье выиграл Кубок лиги (2003) и дошел до финала Лиги чемпионов (2004), со «Старой синьорой» вернул команду в серию А с первого места (2006), а с бело-голубыми один раз побеждал в чемпионате Франции (2010), трижды в Кубке лиги (2010, 2011, 2012), а также дважды в Суперкубке (2010, 2011).

С национальной сборной Дешам занимал второе место на домашнем Евро (2016), становился чемпионом мира (2018), выигрывал Лигу наций (2020/21) и брал серебро ЧМ-2022.

В случае триумфа летом Дидье может стать вторым в истории, кому покорился Евро в качестве не только игрока, но и тренера. Пока это удалось только немцу Берти Фогтсу.

Сборная Франции празднует победу на ЧМ-2018. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как Франция выступила в отборочном турнире Евро

В группе B французы уверенно заняли первое место, опередив Нидерланды на четыре очка. В восьми матчах «Трехцветные» одержали семь побед и один раз сыграли вничью (в последнем матче с Грецией, 2:2). Футболисты Дешама отправили в ворота соперников 29 мячей, пропустив три раза.

19 ноября 2023-го Франция одержала крупнейшую в истории квалификации Евро победу — со счетом 14:0 был разгромлен Гибралтар. Кроме того, Франция стала первой страной — представительницей УЕФА, забившей 14 раз, с 1967 года — тогда это сделала Дания в товарищеском матче против Исландии (14:2).

Состав и главные звезды сборной Франции

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм», Англия), Майк Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан», Италия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Ферлан Менди («Реал», Испания), Бенжамен Павар («Интер», Италия), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Дайот Упамекано («Бавария», Германия).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал», Испания), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Уоррен Заир-Эмери, Усман Дембеле (оба — «ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария», Германия).

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Брэдли Барколя, Рандаль Коло-Муани (оба — «ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан», Италия / «Лос-Анджелес», США), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал», Испания), Маркус Тюрам («Интер», Италия).

Главные звезды сборной Франции

Килиан Мбаппе — в дополнительном представлении не нуждается. Килиан стал лучшим бомбардиром команды в отборе (9 мячей в 8 играх) и имеет отличные шансы установить парочку снайперских рекордов на Евро.

Антуан Гризманн — главный мозг команды на поле. Летом Антуан может замахнуться на достижение легендарного Платини и стать лучшим бомбардиром Франции в истории чемпионатов Европы.

Тео Эрнандес — единственный защитник, чье место в основе не подвергается сомнению. В отборочном цикле вице-капитан «Милана» сыграл все восемь туров от звонка до звонка (720 минут).

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам. Фото Global Look Press

С кем Франция сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге французы попали в группу D. Их соперниками стали Нидерланды, Австрия и Польша.

Расписание матчей в группе

17 июня, понедельник

Франция — Австрия (Дюссельдорф, 22.00 — здесь и далее московское время)

21 июня, пятница

Франция — Нидерланды (Лейпциг, 22.00)

25 июня, вторник

Франция — Польша (Дортмунд, 19.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Франции встретится с командой, занявшей вторую строчку в квартете F — Турция, Португалия, Чехия, Грузия.

Если французы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в группе Е — Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Франция сыграет с кем-то из победителей групп B (Испания, Хорватия, Италия, Албания), С (Словения, Дания, Сербия, Англия) или Е.

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Как Франция выступит на Евро 2024: прогноз

Французы — главные фавориты турнира наряду с Англией. Во всяком случае, такого мнения придерживаются букмекеры. У синих есть титулованный и опытный тренер, один из лучших вратарей Европы Меньян, огромный выбор в защите и полузащите, а также богатство звезд в атаке.

Команда у Дешама настолько мощная, что может проиграть разве что сама себе. Это как раз и произошло в 1/8 финала Евро-2020, когда «Трехцветные» вылетели от Швейцарии. Нет сомнений, что Дидье сделал выводы после того поражения.

«Мы одни из фаворитов на этом Евро и даже не собираемся это скрывать. Мы хотим поехать на турнир, обладая самыми большими амбициями, но при этом с необходимой скромностью», — сказал Дешам.

Главный конкурент французов за первое место в группе — Нидерланды, с ними они играли в квалификации: тогда было две победы с общим счетом 6:1.

Скорее всего, французы выйдут в 1/8 финала с первого места, а дальше у них благоприятная сетка вплоть до полуфинала, где могут попасться англичане. Вполне возможно, что победитель этой пары и станет чемпионом Европы. На данный момент французы выглядят сильнее.

Коэффициент букмекеров на выход из группы — 1.15, на победу в турнире — 5.0.

Прогноз: выход из группы с первого места и победа в турнире.