Жуткий фол Роналду, драма Армении в Турции, совершенная Шотландия

Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Фернандеш сам себя поздравил

Группа J

Португалия приехала в гости к своему главному преследователю и столкнулась с максимальным сопротивлением. Словаки скорее могли открыть счет, но удар с линии штрафной закончился тем, что мяч покинул поле, задев штангу. А в ответ Бруну Фернандеш сам себя поздравил с 29-м днем рождения. Острый угол игрока «МЮ» не смутил, тогда как его удар из-под защитника поставил в тупик вратаря.

Что касается Криштиану Роналду, то он чуть не нанес Дубравке тяжелую травму, пытаясь поразить цель. Хорошо, что капитан португальцев успел поднять одну ногу, но второй все же попал по вратарю. Арбитр оценил это желтой карточкой, после чего каждую попытку Роналду поразить ворота трибуны встречали свистом. В концовке же капитану португальцев самому пришлось пережить не самые приятные мгновения.

Стоя в стенке в момент штрафного, он отвернулся от мяча, но тот прилетел Кришу в затылок. Возможно, даже было небольшое сотрясение мозга. В любом случае, у Роналду будет время прийти в себя, так как из-за третьего предупреждения (лидер турнира по этому показателю) он пропустит игру с Люксембургом, которому забил 11 мячей в таком же количестве матчей. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» вернется к октябрьскому визиту словаков в Португалию.

И В Н П М О 1. Португалия 5 5 0 0 15-0 15 2. Словакия 5 3 1 1 5-2 10 3. Люксембург 5 3 1 1 7-7 10 4. Босния 5 2 0 3 5-8 6 5. Исландия 5 1 0 4 9-9 3 6. Лихтенштейн 5 0 0 5 1-16 0

11 сентября. Исландия — Босния, Португалия — Люксембург, Словакия — Лихтенштейн.

Невероятный Мактоминай

Группа А

Идеально идущая по дистанции Шотландия приняла мощную игру Испании к сведению. Но не больше. Сейчас команда Стива Кларка обрела такую колоссальную уверенность в своих силах, что просто берет своем там, где должна. Киприоты продержались чуть больше пяти минут — до фирменного прохода Робертсона, подачи и последующей скидки на поражающего в этом цикле Мактоминая. Превратившись в «МЮ» в глухого запасного, хавбек в сборной показывает немыслимую результативность. У него шесть голов в пяти матчах, тогда как за всю предыдущую карьеру на этом уровне Мактоминай поразил цель лишь раз.

Фото Reuters

В роли ассистента в первой атаке выступил еще один лидер шотландцев — Макгинн. Этот полузащитник стал чуть ли не символом перерождения национальной команды, которую нынешний тренерский штаб начал четыре гола назад. Макгинн — стопроцентный лидер наряду с Робертсоном и очень результативный игрок. Его очередной успех после удара на исполнение — это и есть класс. Теперь с нетерпением будем ждать октябрьского приезда шотландцев в Испанию. В текущем микроцикле второй игровой день они пропустят, заполнив паузу товарищеской игрой с Англией.

И В Н П М О 1. Шотландия 5 5 0 0 12-1 15 2. Испания 3 2 0 1 10-3 6 3. Норвегия 4 1 1 2 5-7 4 4. Грузия 4 1 1 2 4-11 4 5. Кипр 4 0 0 4 1-11 0

12 сентября. Норвегия — Грузия, Испания — Кипр.

Пять голов Хорватии

Группа D

В принципиальном противостоянии с Турцией армянская команда начала очень смело. Дашян, в летней квалификации еврокубков забивший со своей половины поля, отметился классным дальним ударом. Но в основном гостям, естественно, пришлось защищаться. Порой их откровенно прощали, как в эпизодах с промахами Актюркоглу и Барыша Йылмаза. В других случаях классно играл натурализованный серб Чанчаревич.

Глупо напоминать о старом, как сам футбол, правиле, но оно в очередной раз сработало. А Дашян проявил себя и в начале второго тайма, поддержав фланговую атаку и расстреляв ворота с нескольких метров. И все же турки спаслись в концовке, когда стало очень обидно за Чанчаревича. Вратарь в очередной раз спас, остановив выход один на один, но был не в силах справиться еще и с добиванием Бертуга Йылдырима, впервые сыгравшего за турецкую сборную.

Фото Reuters

Хорошо, что Чанчаревича это не сломило — в компенсированное время он сыграл максимально надежно. Все-таки ничья — не поражение. Только с турнирной точки зрения пятый тур сложился не в пользу Армении. Она все равно отстает от турок на три очка, а второе место теперь занимает Хорватия. «Шашечные» — теневой лидер, так как имеют в запасе игры, отложенные их-за участия в Финале четырех Лиги наций.

Что до игры команды Златко Далича с Латвией, то балканцы устроили настоящий праздник болельщикам в Риеке. У них получалось буквально все. Например, Петкович, которого принято считать таранным форвардом, открыл счет шикарным ударом со штрафного. А какой пас этому форварду вырезал на пустые ворота Перишич! Одно слово — сыграли в свое удовольствие.

И В Н П М О 1. Турция 5 3 1 1 8-6 10 2. Хорватия 3 2 1 0 8-1 7 3. Армения 4 2 1 1 8-6 7 4. Уэльс 4 1 1 2 4-7 4 5. Латвия 4 0 0 4 3-11 0

11 сентября. Армения — Хорватия, Латвия — Уэльс.