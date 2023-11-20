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Чемпионат Европы

Сегодня, 01:30

Сербия едет на Евро после гола Бабича, Лукаку выиграл у Роналду гонку бомбардиров, Хвича снова забил Испании

Гол Кварацхелии не спас Грузию от поражения в матче против Испании
Андрей Кузичев
Корреспондент
Ромелу Лукаку (в центре).
Фото Global Look Press
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Обзор состоявшихся в воскресенье матчей отборочного цикла Евро-2024.

Болгары опять напрягли фаворита

Группа G

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
19 нояб, 17:00. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
2:2
Болгария

Умные учатся на чужих ошибках, и у Сербии была возможность изучить опыт Венгрии. Та туром ранее встречалась с занимающими последнее место в группе болгарами и добыла путевку на Евро в инфарктном стиле — отыгравшись на восьмой добавленной минуте. Сербы подобной нервотрепки тоже не избежали, и тревожные звонки были еще в первом тайме.

Например, вскоре после того, как Велькович открыл счет, головой дослав в сетку отраженный вратарем мяч, хозяев после атаки Десподова спасла перекладина. И пусть Сербию устраивала ничья, играть с перевесом в счете было проще, так как продолжавшая верить в чудо Черногория к перерыву выигрывала в Будапеште у расслабившихся венгров. Болгария же снова показала зубы, и после того, как спартаковца Бабича смяли в штрафной в верховом единоборстве, Русев с ходу запустил отлетевший к нему мяч под дальнюю штангу.

Джанлуиджи Доннарума, Лука Модрич и&nbsp;Магомед Адиев. Расклады перед последним туром отбора к Евро-2024. Кто уже пробился на турнир, а кому предстоит побороться

Дальше — больше. Провал обороны после элементарной потери при владении мячом, и Крастев отправил Десподова в забег к сербским воротам с центра поля. А быстрый ответный гол Влаховича отменили из-за офсайда. Радовали хозяев только новости о том, что Венгрия наконец-то проснулась и дублем Собослои за две минуты развернула свою игру на 180 градусов. Окончательно же успокоил ситуацию гол Бабича, который исправился за свою ошибку, замкнув подачу Тадича с углового. Теперь спартаковец на долгие годы станет кумиром сербских мальчишек и девчонок, которые заполнили закрытые для взрослых фанатов трибуны стадиона в Лесковаце.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
19 нояб, 17:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
3:1
Черногория

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Венгрия

8

5

3

0

16-7

18

2. Сербия

8

4

2

2

15-9

14

3. Черногория

8

3

2

3

9-11

11

4. Литва

8

1

3

4

8-14

6

5. Болгария

8

0

4

4

7-14

4

В шаге от Пушкаша

Группа F

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
19 нояб, 20:00. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
5:0
Азербайджан
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
19 нояб, 20:00. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
2:0
Эстония

В этой группе было очевидно, что Бельгия не упустит возможность обойти Австрию и финишировать первой, так что вся интрига сводилась к перспективам борьбы за звание лучшего бомбардира отборочного цикла. И Лукаку не подвел, забив четыре гола уже к перерыву. Соперник этому невольно поспособствовал, так как на 24-й минуте Исрафилов за грубый и необъяснимый фол получил вторую желтую карточку, а главный тренер азербайджанцев Джанни Де Бьязи, потеряв единственного опорного хавбека, не торопился с тактическими заменами. Они последовали только в перерыве, когда Доменико Тедеско решил снять с игры своего суперснайпера.

Все-таки Лукаку с 14 мячами оторвался от Криштиану Роналду на четыре пункта. Где португалец лидирует, так это в рейтинге европейских бомбардиров за все историю, тогда как бельгиец с 83 мячами вышел на чистое третье место и всего на один точный удар отстает от легендарного Ференца Пушкаша.

Группа F

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

8

6

2

0

22-4

20

2. Австрия

8

6

1

1

17-7

19

3. Швеция

8

3

1

4

14-12

10

4. Азербайджан

8

2

1

5

7-17

7

5. Эстония

8

0

1

7

2-22

1

Незаменимый Бруну Фернандеш

Группа J

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
19 нояб, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
2:0
Исландия

Роналду, конечно, хотел забить. Тем более, на родном для него стадионе «Жозе Алваладе», где воспитаннику «Спортинга» вручили специальную — третью версию формы «львов». Однако исландцы никаких подарков Кришу делать не собирались. В первом тайме у капитана был один реальный шанс забить, однако мяч прилетел в руки вратарю. Отличился же — после паса пяткой Бернарду Силвы — подработавший мяч футзальным приемом и попавший в дальний угол Бруну Фернандеш. Он, кстати, единственный, кто в этом отборочном цикле присутствовал в стартовом составе во всех играх, и принес Португалии четырнадцать мячей. Шесть полузащитник забил сам и еще восемь раз ассистировал партнерам. А Роналду так и остался без гола, хотя обязан был отличиться, когда вратарь не удержал мяч после атаки Жоау Феликса. Но капитан не расстроился, а с улыбкой поздравил успевшего на добивание Рикарду Орту. Десять побед в десяти матчах — это важнее локального персонального успеха.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
19 нояб, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
1:2
Словакия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
19 нояб, 22:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:1
Люксембург

Группа J

И

В

Н

П

М

О

1. Португалия

10

10

0

0

36-2

30

2. Словакия

10

7

1

2

17-8

22

3. Люксембург

10

5

2

3

13-19

17

4. Исландия

10

3

1

6

17-16

10

5. Босния

10

3

0

7

9-20

9

6. Лихтенштейн

10

0

0

10

1-28

0

Травма Гави и голевая феерия без Холанна

Группа А

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
19 нояб, 22:45. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Испания
3:1
Грузия

Испанцы начали игру с Грузией, словно решили повторить или даже превзойти тбилисские 7:1. Штрафной Феррана Торреса, и Ле Норман забил быстрый гол, который для защитника «Реал Сосьедад» стал первым в сборной. Однако грузинская команда пыталась сделать все, чтобы снова не превратиться в грушу для битья. Не мучаясь, а пытаясь творить, как разрезавший оборону хозяев классным пасом Чакветадзе и не оставивший шансов вратарю Кварацхелия. Хвича с 15 мячами уже третий в списке лучших бомбардиров за всю историю Грузии.

Но уж точно пропущенный гол расстроил испанцев гораздо меньше, чем травма Гави. Судя по его реакции, повреждение оказалось серьезным. После этого многие припомнили Луису де ла Фуэнте произнесенную накануне фразу: «Хорошие игроки никогда не отдыхают». Сглазил? В любом случае, это крайне неприятная новость для главного тренера «Барселоны» Хави, который только дождался возвращения в строй долго лечившегося Педри, а теперь остался без другого вундеркинда.

Проблемы же Испании на поле создавал Мамардашвили. В конце первого тайма голкипер «Валенсии» отразил удар Мораты в упор. В начале второго — в эффектном броске остановил атаку Родри. Однако справиться с ударом Торреса головой с отскоком от газона было нереально. А тот факт, что взятие ворот вингер отметил, подбежав к скамейке и подняв футболку Гави, подтверждает версию о том, что у хавбека действительно серьезные проблемы с коленом.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
19 нояб, 22:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
3:3
Норвегия

В Глазго в не имевшем турнирного значения матче команды выдали веселую игру. При этом удивляла прыть норвежцев, которые в отсутствие Холанна, Эдегора и Серлота дважды заставили хозяев отыгрываться. Те, впрочем, в этом цикле настолько хороши, что не только отыгрались, но и вырвались вперед. Третья голевая комбинация с участием Макгинна и Стюарта Армстронга — это какой-то телепатический уровень взаимодействия! Но в итоге травма Макгинна и грубая ошибка вратаря оставили Шотландию без победы.

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

8

7

0

1

25-5

21

2. Шотландия

8

5

2

1

17-8

17

3. Норвегия

8

3

2

3

14-12

11

4. Грузия

8

2

2

4

12-18

8

5. Кипр

8

0

0

8

3-28

0
Криштиану Роналду
Ромелу Лукаку
Хвича Кварацхелия
Футбол
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Срджан Бабич
Чемпионат Европы по футболу
1
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