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Чемпионат Европы

Сегодня, 17:15

Молдавия — в одной победе от Евро. Тренер был в «Зените», ключевой игрок — из «Спартака», вся команда дешевле Сафонова

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист Ион Николаеску с партнерами по сборной Молдавии
Ион Николаеску с парнерами по сборной Молдавии.
Фото Global Look Press
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Еще одна сборная с постсоветского пространства рвется в Германию.

Исторический прорыв

В этом году в моде сборная Казахстана. И это справедливо: восточная страна, которая никогда не подбиралась к крупным турнирам, превосходит саму себя и находится всего в одном шаге от попадания на чемпионат Европы.

За сборной Казахстана в России следят пристально, ведь там наш тренер Магомед Адиев и много играющих в РПЛ футболистов. Но есть и другое бывшее союзное государство, которое тоже находится на расстоянии всего одной победы от фантастического прорыва.

Речь о сборной Молдавии, которая в понедельник сразится с Чехией за право сыграть на Евро.

Магомед Адиев&nbsp;&mdash; о&nbsp;шансах сборной Казахстана попасть на&nbsp;Евро. «Мы привыкли сами вершить свою судьбу. Но и от подарка сейчас не откажемся». Тренер Казахстана — о шансах попасть на Евро

157-е место в мире

Что мы знаем о молдавском футболе? Первое, что приходит на ум — «Шериф». Еще свежи воспоминания о сенсационной победе тираспольского клуба над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов-2021/22. У поколения постарше футбольная Молдавия наверняка ассоциируется с Игорем Добровольским — знаковым российским легионером 1990-х. Немало футболистов оттуда выступало в РПЛ: Епуряну, Гацкан, Чуперка, Ребежа, Ковальчук...

Но сборная Молдавии никогда не считалась сильной. Что в Европе о ней знают? Кто-то вспомнит, что в гостевом матче с ней Дэвид Бекхэм дебютировал за сборную Англии. А, например, британский комик Тони Хоукс как-то написал сатирическую книгу о том, как якобы пытался на спор обыграть в теннис молдавских футболистов.

Результаты в отборочных турнирах у местной сборной удручающие. Достаточно сказать, что в предварительном раунде Евро-2020 Молдавия умудрилась проиграть Андорре, а в квалификации ЧМ-2022 она набрала всего одно очко, попутно уступив Дании со счетом 0:8. В Лиге наций бессарабская команда выступает в слабейшем дивизионе D, а в рейтинге ФИФА занимает 157-е место — только пять европейских сборных располагаются ниже. Совокупная цена 25 футболистов команды — 15 миллионов евро. Один Матвей Сафонов стоит дороже.

Футболисты сборной Молдавии
Фото Global Look Press

Матч века с Чехией

Но в отборочном цикле Евро-2024 молдавская сборная уже пробила собственный потолок. За тур до конца группового раунда она идет четвертой. Албания — первая, она уже гарантировала себе место на главном турнире следующего лета. Польша — третья, она уже все свои матчи провела и лишилась шансов на выход из этой группы. А вот Чехия, идущая второй, находится на расстоянии всего двух очков от Молдавии. И именно у нее в гостях, в Оломоуце в понедельник пройдет битва за Евро: если бывшая советская республика обыграет чехов, то станет второй в группе и отправится в Германию.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
20 нояб, 22:45. Andruv (Оломоуц)
Чехия
Молдавия

Молдавские футболисты — уже герои на родине. За семь туров они пока уступили только однажды (Албании в гостях), хотя и одержали лишь две победы. Но одну из них по масштабу и значению для местного футбола можно сравнить с успехом сборной России в игре с Англией в 2007 году. В июньской встрече Польша к перерыву побеждала в Кишиневе со счетом 2:0, но во втором тайме аутсайдер совершил переворот и победил 3:2.

Конечно, на успех молдаван повлиял жребий. Польша не угадала с Фернанду Сантушем, которого в сентябре уволили с поста главного тренера. Не лучшее время переживает Чехия, в составе которой сейчас, пожалуй, только одна звезда — Томаш Соучек. О многом говорит досрочный успех Албании — сборной вообще без звучных имен и с невзрачным опытом выступлений на крупных турнирах.

Армения&nbsp;&mdash; Уэльс. Дэвид Брукс и&nbsp;Наир Тикнизян. Нидерланды, Швейцария и Румыния едут на Евро. Армения потеряла шансы после автогола Тикнизяна, Франция забила 14 мячей Гибралтару

Бомбардир из Нидерландов

Но разве все это обесценивает заслуги сборной Молдавии? Разумеется, нет. У нее тоже выросло поколение, которое по праву считают одним из сильнейших на родине. Российским болельщикам прекрасно известен Олег Рябчук: крайний защитник «Спартака» — еще и самый дорогой футболист сборной (5 миллионов евро). За «Факел» играет креативный полузащитник Никита Моцпан, а в прошлом сезоне за «Торпедо» выступал хавбек Михаил Каймаков.

Отдельного абзаца заслуживает нападающий Ион Николаеску: летом он вполне мог оказаться в российской премьер-лиге, но перешел из «Бейтара» в «Херенвен», за который уже забивает в чемпионате Голландии. В составе сборной Николаеску зажигает — именно дубль форварда позволил молдаванам перевернуть ход встречи с Польшей, а в тот же день он стал лучшим бомбардиром в истории сборной. И это в 24 года! Интересно, что Николаеску сверг с первого места главного тренера сборной Сергея Клещенко.

Маркус Роден и Ион Николаеску
Маркус Роден и Ион Николаеску.
Фото Global Look Press

Дисциплина и концентрация

Имя Клещенко могут помнить болельщики «Черноморца», «Сибири» и кузбасского «Металлурга», где он в разное время играл. А впервые в России молдавский экс-форвард оказался в 1998 году, когда главному тренеру «Зенита» Анатолию Бышовцу порекомендовали нападающего «Зимбру». Но играл он мало и из-за спины Александра Панова так и не выбрался.

Зато сейчас в карьере Клещенко — настоящая слава. Он уже приложил руку к, возможно, лучшей отборочной кампании в суверенной истории Молдавии. Хотя чудес тренерский штаб не совершает: его команда в гостевых матчах глубоко и плотно обороняется, не претендуя на мяч, а у себя дома старается действовать чуть агрессивнее. Никакой магии — только выучка, организация и желание позволяют Молдавии претендовать на мечту.

Да, в выездной игре с Чехией она будет аутсайдером. С одной стороны, молдаван не устраивает ничья, а атака — не их сильнейшее качество. С другой стороны, одно маленькое чудо в этом отборочном турнире они уже сотворили и забили Польше три мяча за тайм. Почему бы не совершить еще одно, покрупнее.

Футбол
Сборная Молдавии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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