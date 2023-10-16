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Чемпионат Европы

16 октября, 23:30

Во время матча Бельгия — Швеция убиты двое болельщиков. Трагедия в Брюсселе

Матч Бельгия — Швеция в отборе Евро-2024 приостановили по соображениям безопасности
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Обстановка возле стадиона в Брюсселе.
Фото Global Look Press
Болельщики покидают стадион.
Фото Global Look Press
Матч Бельгия — Швеция в отборе Евро-2024 приостановили по соображениям безопасности.
Фото AFP
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В футбол вновь жестоко вмешалась политика.

Матч Бельгии со Швецией — абсолютно рядовой, поскольку «Красные дьяволы» уже давно решили вопрос с выходом из группы, а скандинавы потеряли все шансы. У хозяев было 16 очков, у гостей — 6, так что турнирной интриги точно не имелось. И вряд ли об этой игре кто-то говорил бы за пределами этих стран, если бы не трагедия.

Двух болельщиков сборной Швеции застрелили в&nbsp;Брюсселе перед матчем с&nbsp;Бельгией. Двое болельщиков в футболках сборной Швеции были застрелены в Брюсселе перед матчем с Бельгией

По сообщениям Sky News, в разгар первого тайма (около 19.15 по местному времени) в центре Брюсселя началась стрельба. Убиты два человека — по данным телеканала, на обоих были футболки шведской сборной. Все произошло в нескольких километрах от стадиона, на котором проходила встреча.

Первый тайм завершился со счетом 1:1 (отличились Лукаку и Дьекереш), но дальше, по сообщениям The Mirror, шведы отказались выходить на поле после перерыва. Бельгийцы поддержали это решение — поэтому матч прервали.

Болельщики покидают стадион.
Фото Global Look Press

По всей видимости, в деле не обошлось без политики. Как сообщают местные СМИ, у шведов в машине на видном месте находился флаг Израиля, а напавший на них выкрикивал религиозные лозунги. Чуть позже в соцсетях вышел на связь потенциальный подозреваемый — сообщил о своей принадлежности к ИГИЛ* (Исламское государство (ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что «убивал неверующих, чтобы отомстить за мусульман и религию».

Впрочем, как заявляет Федеральная прокуратура Бельгии, точно сказать, правда ли виновен разместивший эти сообщения в соцсетях человек или нет, пока нельзя. Однако в столице уже подняты по тревоге силовые органы, а по отдельным данным, во всей стране введен высший уровень террористической опасности. Мэр Брюсселя у себя в соцсетях написал следующее: «После стрельбы полицейские службы мобилизуются, чтобы гарантировать безопасность в городе и вокруг него».

Матч Бельгия — Швеция в отборе Евро-2024 приостановили по соображениям безопасности.
Фото AFP

Премьер-министр страны Александр Де Кроо заявил: «Мои глубочайшие соболезнования родственникам жертв этого трусливого нападения в Брюсселе. Мы следим за ситуацией и просим жителей столицы быть бдительными».

На данный момент преступник еще не задержан.

Ромелу Лукаку
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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