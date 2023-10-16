Испания вышла на Евро и помогла Шотландии. Безумный матч белорусов и октябрьский провал Хорватии

Обзор состоявшихся в воскресенье матчей отборочного цикла Евро-2024.

Второй шанс для Холанна и Хвичи

Группа А

Для Норвегии в воскресенье наступил момент истины, потому что любой результат кроме победного не оставлял скандинавам даже математических шансов даже на второе место в группе. Вот только для этого требовалось прыгнуть выше головы. С Холанном и Эдегором это, конечно, возможно, но если брать средний уровень команд, то Испания — это просто другая лига. Недостижимая для скандинавов.

«Красная фурия» может даже позволить такие глупости, как отмененный гол Мораты. Зачем находившийся в офсайде форвард решил добить мяч, который и так летел в ворота от ноги защитника, — непонятно. Да и в случае с оказавшимся победным ударом Гави все могла испортить нерасторопность Мораты. Однако несколько минут изучавший запись ВАР все-таки признал взятие ворот легитимным.

«Красная фурия» — самая стабильная команда континента. Только она с успехом прошла шестнадцать подряд отборочных циклов на крупнейшие турниры, начиная с ЧМ-1994. А заодно испанцы подарили праздник пропускавшей тур Шотландии. Та поедет на второй подряд Евро впервые в нынешнем столетии. Ну а Холанну остается уповать на запасной вариант в виде плей-офф Лиги наций.

Потерявшая шансы на одно из двух первых мест Грузия порадовала болельщиков яркой победой над соперником, которого тренирует знаменитый в прошлом грузинский футболист Тимури Кецбая. К трем голам в ворота киприотов оказался причастен Кварацхелия, хотя в первом случае результативных баллов он не заработал. Но именно после заблокированного удара вингера «Наполи» с подбора в угол попал Китеишвили.

Получилось идеальное начало второго тайма после безголевой первой половины матча. А дальше все пошло, как по накатанной. Хвича реализовал выход один на один после проникающей передачи Чакветадзе, а затем он покатил мяч вдоль штрафной под удар Шенгелии. Это первая победа команды Вилли Саньоля в отборочном турнире, но не забываем — Грузия заняла первое место в своей группе Лиги наций, и ее ждет плей-офф за право поехать на Евро.

Группа А

И В Н П М О 1. Испания 6 5 0 1 19-3 15 2. Шотландия 6 5 0 1 12-3 15 3. Норвегия 7 3 1 3 11-9 10 4. Грузия 6 2 1 3 9-13 7 5. Кипр 7 0 0 7 2-25 0

16 ноября. Кипр — Испания, Грузия — Шотландия.

Идеальный юбилей

Группа D

Турция, воодушевленная триумфом в Хорватии, оформила пропуск на Евро. Да еще и справилась с неудобным соперником, ведь в Турции до сих пор помнят, как Латвия выиграла спор за путевку на Евро-2004. Тем более — есть и более свежий пример. В отборе на ЧМ-2022 прибалтийская команда в Стамбуле превратила 1:3 в 3:3.

Эта игра для команды Винченцо Монтеллы тоже не стала легкой прогулкой. Скорее — наоборот. В первом тайме гол хозяев отменили из-за микроскопического офсайда, и пробить латвийскую стену удалось только после перерыва — благодаря невероятному по силе и точности удару Акгюна. И это преимущество пришлось не просто оберегать — отстаивать. В том числе при помощи перекладины. Только после точного удара ветерана Дженка Тосуна турецкие болельщики смогли вздохнуть с облегчением.

А потом — принялись праздновать. И все благодаря поражению Хорватии от Уэльса. Да, на финише сразу у трех сборных может стать по 16 очков, однако при таком раскладе будут считать очки в личных встречах. И тут Турция вне конкуренции даже в случае поражения в заключительном матче.

Главный вопрос октября — что случилось с Хорватией? И если проигрыш туркам еще можно расценить, как несчастный случай, то фиаско в Кардиффе вызывает массу вопросов. Показательно, что после безголевого первого тайма Златко Далич сделал сразу три замены! Вот только выступивший в роли джокера Пашалич забил слишком поздно. Уже после дубля Уилсона, который в первой же атаке второго тайма перебросил мяч через Ливаковича, а потом удвоил счет, классно пробив затылком. Получился идеальный праздник в 50-м матче хавбека за сборную. Причем пришелся он на тот же день, что и десять лет назад, когда Харри в 16 лет впервые облачился в футболку сборной. Уэльс теперь второй, и его судьба — в собственных руках.

Группа D

И В Н П М О 1. Турция 7 5 1 1 13-6 16 2. Уэльс 6 3 1 2 8-8 10 3. Хорватия 6 3 1 2 10-4 10 4. Армения 6 2 1 3 8-9 7 5. Латвия 7 1 0 6 5-17 3

18 ноября. Армения — Уэльс, Латвия — Хорватия.

Молдавия остается в игре

Группа Е

Молдавия в июне унизила поляков, за тайм не только отыграв у них два гола, но и забив в концовке победный мяч (3:2). А ведь в том матче за гостей сыграл ныне находящийся на больничном Левандовски. Вопрос, кто будет забивать в его отсутствие, был актуален до тех пор, пока Свидерски во втором тайме не ответил на гол одного из героев отборочного цикла Николаэску. Только ничья — совсем не то, на что рассчитывали поляки. Они снова пропустили вперед Чехию, с которой встретятся в ноябре. Причем для Польши это будет заключительный матч отбора, тогда как чехов еще ждет домашняя встреча с остающейся в большой игре Молдавией.

Группа Е

И В Н П М О 1. Албания 6 4 1 1 11-3 13 2. Чехия 6 3 2 1 8-5 11 3. Польша 7 3 1 3 9-9 10 4. Молдавия 6 2 3 1 6-6 9 5. Фареры 7 0 1 6 2-13 1

17 ноября. Молдавия — Албания, Польша — Чехия.

Рекорд Джаки и невероятное спасение

Группа I

Будем откровенны: после первого тайма, который пропустившая прошлый тур из-за отмены матча с израильтянами Швейцария выиграла, не переключая скоростей, ничего особенного от второй половины не ждали. А благодушие хозяев продемонстрировал Шачири, который открыл счет эффектным ударом в верхний угол, и после свистка на перерыв подарил свою футболку юному болельщику.

Тем большим оказался шок для тех, кто решил в это время выключить телевизор. Глупо, конечно, сравнивать рядовую отборочную игру с легендарным стамбульским финалом Лиги чемпионов, но тут сюжет получился не менее крутым. А Белоруссия, уже демонстрировавшая ростки свежей игры в первых матчах под началом испанца Карлоса Алоса Феррера, наконец-то материализовала позитивные сдвиги в забитые мячи. Целых три раза!

Началось все с подачи Антилевского на Эбонга, которого откровенно проспал опытный Родригес. Продолжилось — результативной подачей углового, чему предшествовала казалось бы загубленная контратака. Когда же Антилевский использовал выход один на один, впору было говорить о нокауте. Но в нем Швейцария все же не побывала — в концовке команде Мурата Якина удался невероятный камбэк с двумя голами за две минуты.

Ключом к спасению стал заброс Джаки, который проводил 118-й матч за сборную и сравнялся с рекордсменом Хайнцем Херманном. Первый удар Амдуни был остановлен, но вторым он отменил главную сенсацию дня. Теперь Швейцарии придется решать задачу выхода на Евро в ноябрьских играх с Косово и закрепившейся на втором месте Румынией, которая порезвилась в атаке против несчастных андоррцев. Но, конечно, нельзя забывать про фактор Израиля с его пока перенесенными на более поздний срок играми.

Группа I

И В Н П М О 1. Румыния 8 4 4 0 13-4 16 2. Швейцария 7 4 3 0 20-8 15 3. Израиль 6 3 2 1 7-7 11 4. Косово 7 1 4 2 8-8 7 5. Белоруссия 8 1 3 4 7-14 6 6. Андорра 8 0 2 6 3-17 2

15 ноября. Израиль — Швейцария.

18 ноября. Израиль — Румыния, Швейцария — Косово, Белоруссия — Андорра.