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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:45

Испания вышла на Евро и помогла Шотландии. Безумный матч белорусов и октябрьский провал Хорватии

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Reuters
Telegram Дзен
Обзор состоявшихся в воскресенье матчей отборочного цикла Евро-2024.

Второй шанс для Холанна и Хвичи

Группа А

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
15 окт, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
0:1
Испания

Для Норвегии в воскресенье наступил момент истины, потому что любой результат кроме победного не оставлял скандинавам даже математических шансов даже на второе место в группе. Вот только для этого требовалось прыгнуть выше головы. С Холанном и Эдегором это, конечно, возможно, но если брать средний уровень команд, то Испания — это просто другая лига. Недостижимая для скандинавов.

«Красная фурия» может даже позволить такие глупости, как отмененный гол Мораты. Зачем находившийся в офсайде форвард решил добить мяч, который и так летел в ворота от ноги защитника, — непонятно. Да и в случае с оказавшимся победным ударом Гави все могла испортить нерасторопность Мораты. Однако несколько минут изучавший запись ВАР все-таки признал взятие ворот легитимным.

«Красная фурия» — самая стабильная команда континента. Только она с успехом прошла шестнадцать подряд отборочных циклов на крупнейшие турниры, начиная с ЧМ-1994. А заодно испанцы подарили праздник пропускавшей тур Шотландии. Та поедет на второй подряд Евро впервые в нынешнем столетии. Ну а Холанну остается уповать на запасной вариант в виде плей-офф Лиги наций.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
15 окт, 16:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
4:0
Кипр

Потерявшая шансы на одно из двух первых мест Грузия порадовала болельщиков яркой победой над соперником, которого тренирует знаменитый в прошлом грузинский футболист Тимури Кецбая. К трем голам в ворота киприотов оказался причастен Кварацхелия, хотя в первом случае результативных баллов он не заработал. Но именно после заблокированного удара вингера «Наполи» с подбора в угол попал Китеишвили.

Получилось идеальное начало второго тайма после безголевой первой половины матча. А дальше все пошло, как по накатанной. Хвича реализовал выход один на один после проникающей передачи Чакветадзе, а затем он покатил мяч вдоль штрафной под удар Шенгелии. Это первая победа команды Вилли Саньоля в отборочном турнире, но не забываем — Грузия заняла первое место в своей группе Лиги наций, и ее ждет плей-офф за право поехать на Евро.

Группа А

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

6

5

0

1

19-3

15

2. Шотландия

6

5

0

1

12-3

15

3. Норвегия

7

3

1

3

11-9

10

4. Грузия

6

2

1

3

9-13

7

5. Кипр

7

0

0

7

2-25

0

16 ноября. Кипр — Испания, Грузия — Шотландия.

Идеальный юбилей

Группа D

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
15 окт, 21:45. Konya Buyuksehir Belediye Stadyumu (Конья)
Турция
4:0
Латвия

Турция, воодушевленная триумфом в Хорватии, оформила пропуск на Евро. Да еще и справилась с неудобным соперником, ведь в Турции до сих пор помнят, как Латвия выиграла спор за путевку на Евро-2004. Тем более — есть и более свежий пример. В отборе на ЧМ-2022 прибалтийская команда в Стамбуле превратила 1:3 в 3:3.

Эта игра для команды Винченцо Монтеллы тоже не стала легкой прогулкой. Скорее — наоборот. В первом тайме гол хозяев отменили из-за микроскопического офсайда, и пробить латвийскую стену удалось только после перерыва — благодаря невероятному по силе и точности удару Акгюна. И это преимущество пришлось не просто оберегать — отстаивать. В том числе при помощи перекладины. Только после точного удара ветерана Дженка Тосуна турецкие болельщики смогли вздохнуть с облегчением.

А потом — принялись праздновать. И все благодаря поражению Хорватии от Уэльса. Да, на финише сразу у трех сборных может стать по 16 очков, однако при таком раскладе будут считать очки в личных встречах. И тут Турция вне конкуренции даже в случае поражения в заключительном матче.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
15 окт, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:1
Хорватия

Главный вопрос октября — что случилось с Хорватией? И если проигрыш туркам еще можно расценить, как несчастный случай, то фиаско в Кардиффе вызывает массу вопросов. Показательно, что после безголевого первого тайма Златко Далич сделал сразу три замены! Вот только выступивший в роли джокера Пашалич забил слишком поздно. Уже после дубля Уилсона, который в первой же атаке второго тайма перебросил мяч через Ливаковича, а потом удвоил счет, классно пробив затылком. Получился идеальный праздник в 50-м матче хавбека за сборную. Причем пришелся он на тот же день, что и десять лет назад, когда Харри в 16 лет впервые облачился в футболку сборной. Уэльс теперь второй, и его судьба — в собственных руках.

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. Турция

7

5

1

1

13-6

16

2. Уэльс

6

3

1

2

8-8

10

3. Хорватия

6

3

1

2

10-4

10

4. Армения

6

2

1

3

8-9

7

5. Латвия

7

1

0

6

5-17

3

18 ноября. Армения — Уэльс, Латвия — Хорватия.

Молдавия остается в игре

Группа Е

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
15 окт, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
1:1
Молдавия

Молдавия в июне унизила поляков, за тайм не только отыграв у них два гола, но и забив в концовке победный мяч (3:2). А ведь в том матче за гостей сыграл ныне находящийся на больничном Левандовски. Вопрос, кто будет забивать в его отсутствие, был актуален до тех пор, пока Свидерски во втором тайме не ответил на гол одного из героев отборочного цикла Николаэску. Только ничья — совсем не то, на что рассчитывали поляки. Они снова пропустили вперед Чехию, с которой встретятся в ноябре. Причем для Польши это будет заключительный матч отбора, тогда как чехов еще ждет домашняя встреча с остающейся в большой игре Молдавией.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E
15 окт, 19:00. Doosan Arena (Пльзень)
Чехия
1:0
Фарерские острова

Группа Е

И

В

Н

П

М

О

1. Албания

6

4

1

1

11-3

13

2. Чехия

6

3

2

1

8-5

11

3. Польша

7

3

1

3

9-9

10

4. Молдавия

6

2

3

1

6-6

9

5. Фареры

7

0

1

6

2-13

1

17 ноября. Молдавия — Албания, Польша — Чехия.

Рекорд Джаки и невероятное спасение

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
3:3
Белоруссия

Будем откровенны: после первого тайма, который пропустившая прошлый тур из-за отмены матча с израильтянами Швейцария выиграла, не переключая скоростей, ничего особенного от второй половины не ждали. А благодушие хозяев продемонстрировал Шачири, который открыл счет эффектным ударом в верхний угол, и после свистка на перерыв подарил свою футболку юному болельщику.

Тем большим оказался шок для тех, кто решил в это время выключить телевизор. Глупо, конечно, сравнивать рядовую отборочную игру с легендарным стамбульским финалом Лиги чемпионов, но тут сюжет получился не менее крутым. А Белоруссия, уже демонстрировавшая ростки свежей игры в первых матчах под началом испанца Карлоса Алоса Феррера, наконец-то материализовала позитивные сдвиги в забитые мячи. Целых три раза!

Началось все с подачи Антилевского на Эбонга, которого откровенно проспал опытный Родригес. Продолжилось — результативной подачей углового, чему предшествовала казалось бы загубленная контратака. Когда же Антилевский использовал выход один на один, впору было говорить о нокауте. Но в нем Швейцария все же не побывала — в концовке команде Мурата Якина удался невероятный камбэк с двумя голами за две минуты.

Ключом к спасению стал заброс Джаки, который проводил 118-й матч за сборную и сравнялся с рекордсменом Хайнцем Херманном. Первый удар Амдуни был остановлен, но вторым он отменил главную сенсацию дня. Теперь Швейцарии придется решать задачу выхода на Евро в ноябрьских играх с Косово и закрепившейся на втором месте Румынией, которая порезвилась в атаке против несчастных андоррцев. Но, конечно, нельзя забывать про фактор Израиля с его пока перенесенными на более поздний срок играми.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
4:0
Андорра

Группа I

И

В

Н

П

М

О

1. Румыния

8

4

4

0

13-4

16

2. Швейцария

7

4

3

0

20-8

15

3. Израиль

6

3

2

1

7-7

11

4. Косово

7

1

4

2

8-8

7

5. Белоруссия

8

1

3

4

7-14

6

6. Андорра

8

0

2

6

3-17

2

15 ноября. Израиль — Швейцария.

18 ноября. Израиль — Румыния, Швейцария — Косово, Белоруссия — Андорра.

Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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