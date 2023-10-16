Испания вышла на Евро и помогла Шотландии. Безумный матч белорусов и октябрьский провал Хорватии

Сегодня, 00:45
Для Норвегии в воскресенье наступил момент истины, потому что любой результат кроме победного не оставлял скандинавам даже математических шансов даже на второе место в группе. Вот только для этого требовалось прыгнуть выше головы. С Холанном и Эдегором это, конечно, возможно, но если брать средний уровень команд, то Испания — это просто другая лига. Недостижимая для скандинавов.
«Красная фурия» может даже позволить такие глупости, как отмененный гол Мораты. Зачем находившийся в офсайде форвард решил добить мяч, который и так летел в ворота от ноги защитника, — непонятно. Да и в случае с оказавшимся победным ударом Гави все могла испортить нерасторопность Мораты. Однако несколько минут изучавший запись ВАР все-таки признал взятие ворот легитимным.
«Красная фурия» — самая стабильная команда континента. Только она с успехом прошла шестнадцать подряд отборочных циклов на крупнейшие турниры, начиная с ЧМ-1994. А заодно испанцы подарили праздник пропускавшей тур Шотландии. Та поедет на второй подряд Евро впервые в нынешнем столетии. Ну а Холанну остается уповать на запасной вариант в виде плей-офф Лиги наций.
Потерявшая шансы на одно из двух первых мест Грузия порадовала болельщиков яркой победой над соперником, которого тренирует знаменитый в прошлом грузинский футболист Тимури Кецбая. К трем голам в ворота киприотов оказался причастен Кварацхелия, хотя в первом случае результативных баллов он не заработал. Но именно после заблокированного удара вингера «Наполи» с подбора в угол попал Китеишвили.
Получилось идеальное начало второго тайма после безголевой первой половины матча. А дальше все пошло, как по накатанной. Хвича реализовал выход один на один после проникающей передачи Чакветадзе, а затем он покатил мяч вдоль штрафной под удар Шенгелии. Это первая победа команды Вилли Саньоля в отборочном турнире, но не забываем — Грузия заняла первое место в своей группе Лиги наций, и ее ждет плей-офф за право поехать на Евро.
Группа А
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
6
|
5
|
0
|
1
|
19-3
|
15
|
2. Шотландия
|
6
|
5
|
0
|
1
|
12-3
|
15
|
3. Норвегия
|
7
|
3
|
1
|
3
|
11-9
|
10
|
4. Грузия
|
6
|
2
|
1
|
3
|
9-13
|
7
|
5. Кипр
|
7
|
0
|
0
|
7
|
2-25
|
0
16 ноября. Кипр — Испания, Грузия — Шотландия.
Турция, воодушевленная триумфом в Хорватии, оформила пропуск на Евро. Да еще и справилась с неудобным соперником, ведь в Турции до сих пор помнят, как Латвия выиграла спор за путевку на Евро-2004. Тем более — есть и более свежий пример. В отборе на ЧМ-2022 прибалтийская команда в Стамбуле превратила 1:3 в 3:3.
Эта игра для команды Винченцо Монтеллы тоже не стала легкой прогулкой. Скорее — наоборот. В первом тайме гол хозяев отменили из-за микроскопического офсайда, и пробить латвийскую стену удалось только после перерыва — благодаря невероятному по силе и точности удару Акгюна. И это преимущество пришлось не просто оберегать — отстаивать. В том числе при помощи перекладины. Только после точного удара ветерана Дженка Тосуна турецкие болельщики смогли вздохнуть с облегчением.
А потом — принялись праздновать. И все благодаря поражению Хорватии от Уэльса. Да, на финише сразу у трех сборных может стать по 16 очков, однако при таком раскладе будут считать очки в личных встречах. И тут Турция вне конкуренции даже в случае поражения в заключительном матче.
Главный вопрос октября — что случилось с Хорватией? И если проигрыш туркам еще можно расценить, как несчастный случай, то фиаско в Кардиффе вызывает массу вопросов. Показательно, что после безголевого первого тайма Златко Далич сделал сразу три замены! Вот только выступивший в роли джокера Пашалич забил слишком поздно. Уже после дубля Уилсона, который в первой же атаке второго тайма перебросил мяч через Ливаковича, а потом удвоил счет, классно пробив затылком. Получился идеальный праздник в 50-м матче хавбека за сборную. Причем пришелся он на тот же день, что и десять лет назад, когда Харри в 16 лет впервые облачился в футболку сборной. Уэльс теперь второй, и его судьба — в собственных руках.
Группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Турция
|
7
|
5
|
1
|
1
|
13-6
|
16
|
2. Уэльс
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8-8
|
10
|
3. Хорватия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
10-4
|
10
|
4. Армения
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8-9
|
7
|
5. Латвия
|
7
|
1
|
0
|
6
|
5-17
|
3
18 ноября. Армения — Уэльс, Латвия — Хорватия.
Молдавия в июне унизила поляков, за тайм не только отыграв у них два гола, но и забив в концовке победный мяч (3:2). А ведь в том матче за гостей сыграл ныне находящийся на больничном Левандовски. Вопрос, кто будет забивать в его отсутствие, был актуален до тех пор, пока Свидерски во втором тайме не ответил на гол одного из героев отборочного цикла Николаэску. Только ничья — совсем не то, на что рассчитывали поляки. Они снова пропустили вперед Чехию, с которой встретятся в ноябре. Причем для Польши это будет заключительный матч отбора, тогда как чехов еще ждет домашняя встреча с остающейся в большой игре Молдавией.
Группа Е
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Албания
|
6
|
4
|
1
|
1
|
11-3
|
13
|
2. Чехия
|
6
|
3
|
2
|
1
|
8-5
|
11
|
3. Польша
|
7
|
3
|
1
|
3
|
9-9
|
10
|
4. Молдавия
|
6
|
2
|
3
|
1
|
6-6
|
9
|
5. Фареры
|
7
|
0
|
1
|
6
|
2-13
|
1
17 ноября. Молдавия — Албания, Польша — Чехия.
Будем откровенны: после первого тайма, который пропустившая прошлый тур из-за отмены матча с израильтянами Швейцария выиграла, не переключая скоростей, ничего особенного от второй половины не ждали. А благодушие хозяев продемонстрировал Шачири, который открыл счет эффектным ударом в верхний угол, и после свистка на перерыв подарил свою футболку юному болельщику.
Тем большим оказался шок для тех, кто решил в это время выключить телевизор. Глупо, конечно, сравнивать рядовую отборочную игру с легендарным стамбульским финалом Лиги чемпионов, но тут сюжет получился не менее крутым. А Белоруссия, уже демонстрировавшая ростки свежей игры в первых матчах под началом испанца Карлоса Алоса Феррера, наконец-то материализовала позитивные сдвиги в забитые мячи. Целых три раза!
Началось все с подачи Антилевского на Эбонга, которого откровенно проспал опытный Родригес. Продолжилось — результативной подачей углового, чему предшествовала казалось бы загубленная контратака. Когда же Антилевский использовал выход один на один, впору было говорить о нокауте. Но в нем Швейцария все же не побывала — в концовке команде Мурата Якина удался невероятный камбэк с двумя голами за две минуты.
Ключом к спасению стал заброс Джаки, который проводил 118-й матч за сборную и сравнялся с рекордсменом Хайнцем Херманном. Первый удар Амдуни был остановлен, но вторым он отменил главную сенсацию дня. Теперь Швейцарии придется решать задачу выхода на Евро в ноябрьских играх с Косово и закрепившейся на втором месте Румынией, которая порезвилась в атаке против несчастных андоррцев. Но, конечно, нельзя забывать про фактор Израиля с его пока перенесенными на более поздний срок играми.
Группа I
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Румыния
|
8
|
4
|
4
|
0
|
13-4
|
16
|
2. Швейцария
|
7
|
4
|
3
|
0
|
20-8
|
15
|
3. Израиль
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7-7
|
11
|
4. Косово
|
7
|
1
|
4
|
2
|
8-8
|
7
|
5. Белоруссия
|
8
|
1
|
3
|
4
|
7-14
|
6
|
6. Андорра
|
8
|
0
|
2
|
6
|
3-17
|
2
15 ноября. Израиль — Швейцария.
18 ноября. Израиль — Румыния, Швейцария — Косово, Белоруссия — Андорра.