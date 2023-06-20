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Любовь к романтике и взгляд ангелочка: как выглядит невеста Тибо Куртуа

Отдел фото «СЭ»
Футболист Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг
Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг.
Фото Соцсети
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Кто утешит бельгийского вратаря после ссоры с Доменико Тедеско.

Футболист обиделся на то, что его не назначили вице-капитаном сборной, и со скандалом покинул расположение национальной команды. Дома его утешит его красавица невеста Мишель Герциг, с которой он скоро свяжет себя узами брака. Израильскую модель часто можно увидеть во время матчей и на трибуне, где она выделяется своей яркой внешностью.

Невеста Тибо Куртуа Мишель Герциг на стадионе
Невеста Тибо Куртуа Мишель Герциг на трибуне
Футболист Тибо Куртуа и его девушка Мишель Герциг

Молодые люди начали встречаться в июле 2021 года. Вратарь долгое время был одинок после непростого развода с Мартой Домингес, и когда он случайно увидел фото Мишель в соцсетях, не смог удержаться и оставил ей комментарий. Оказалось, что девушка прекрасно разбирается в футболе, поэтому сразу же его узнала. После недолгой переписки пара поняла, что готова к отношениям. Своих детей у модели еще нет, но она помогает Куртуа воспитывать двоих его детей от первого брака.

Футболист Тибо Куртуа со своей невестой Мишель Герциг
Невеста Тибо Куртуа Мишель Герциг
Невеста Тибо Куртуа Мишель Герциг
Футболист Тибо Куртуа и его девушка Мишель Герциг
Невеста Тибо Куртуа Мишель Герциг
Невеста Тибо Куртуа Мишель Герциг
Невеста Тибо Куртуа Мишель Герциг
Невеста Тибо Куртуа Мишель Герциг

Прошлым летом футболист поделился радостной новостью: он сделал Мишель предложение, и она ответила согласием. Произошло это во время отдыха на яхте, Тибо встал на одно колено, достал кольцо и спросил у возлюбленной, выйдет ли она за него замуж. «Я говорю «да» жизни с тобой», — подписал он фотографии этого счастливого момента.

Футболист Тибо Куртуа и его девушка Мишель Герциг

Точную дату свадьбы пара не афиширует, известно лишь, что на праздник уже приглашен президент «Реала» Флорентино Перес, а само торжество состоится этим летом. Спустя год после предложения модель устроила долгожданный девичник, куда пригласила всех своих подруг. Для вечеринки был забронирован частный самолет, яхта и целый отель в Марбелье, так что неудивительно, что девушки повеселились от души.

А вот мальчишник Куртуа прошел намного скромнее.

Мальчишник Тибо Куртуа

В преддверии свадьбы Тибо и Мишель попали на обложку испанского номера журнала Vanity Fair. Стильными кадрами фотосессии модель поделилась в своих соцсетях.

Источник фото: соцсети

Тибо Куртуа
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