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Чемпионат Европы

14 июня, 18:00

Сборная Сербии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Сербия сыграет на Евро в группе с Англией, Данией и Словенией
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Ваня Милинкович-Савич, Душан Тадич, Александр Митрович.
Фото «СЭ»
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Команда, которую будут поддерживать многие российские болельщики.
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Сербия: общие сведения

Сербия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

На севере Сербия граничит с Венгрией, на северо-востоке — с Румынией, на востоке — с Болгарией, на юге — с Северной Македонией, на юго-западе — с Албанией (только де-юре, де-факто граничит с Косово) и Черногорией, на западе — с Хорватией и с Боснией и Герцеговиной.

Площадь территории — 88 499 квадратных километра. Численность населения на январь 2023 года составляет 6,6 миллиона человек.

Столица Сербии — Белград, крупнейший город страны. Также в топ-5 по численности населения входят Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и Суботица.

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Рейтинг сборной и клубов Сербии

Сербия занимает 19-е место в рейтинге стран УЕФА (от 14 июня 2024 года). В топ-5 — Англия, Италия, Испания, Германия и Франция.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) сербы располагаются на 33-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира, а топ-5 дополняют Франция, Бельгия, Англия и Бразилия.

Суперлига Сербии — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 2006 года. 16 профессиональных клубов играют по круговой системе (30 туров), после чего стартует второй этап. Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, определяют чемпиона, а расположившиеся с 8-й по 16-ю позиции сражаются за право остаться в элите.

Самый титулованный футбольный клуб в истории Сербии — «Црвена Звезда». Столичная команда выигрывала чемпионат 10 раз. Последние семь лет неизменно становится чемпионом страны.

В топ-100 клубного рейтинга УЕФА находятся только две сербские команды: «Црвена звезда» (50-я строчка) и «Партизан» (72-я).

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История выступлений Сербии на Евро

Для сборной Сербии предстоящий чемпионат Европы станет первым в истории. До этого на Евро выступала команда Югославии (пять раз).

Главный тренер сборной Сербии

Сербскую команду с 2021 года возглавляет Драган Стойкович, сменивший на этом посту Илию Столицу. До работы в национальной сборной он тренировал японский клуб «Нагоя Грампус» и китайский «Гуанчжоу Фули».

Стойкович играл за Югославию на Евро-1984 и был в составе сборной на Евро-2000.

Фото Global Look Press

Как Сербия выступила в отборочном турнире Евро

В группе G сербы заняли второе место, отстав от Венгрии на четыре очка. В восьми матчах «Белые орлы» одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда Стойковича забила 15 голов, пропустив девять раз.

Лучшим бомбардиром сербов в отборочном турнире Евро-2024 стал Александр Митрович, отметившийся пятью мячами.

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Состав и главные звезды сборной Сербии

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Джордже Петрович («Челси», Англия).

Защитники: Страхиня Павлович («РБ Зальцбург», Австрия), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Срджан Бабич («Спартак», Россия), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич («ТСЦ Бачка Топола»)

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Иван Илич («Торино», Италия), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Тадич («Фенербахче», Турция), Лазар Самарджич («Удинезе», Италия), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага, Чехия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Филип Младенович («Панатинаикос», Греция), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Мият Гачинович (АЕК, Греция).

Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Лука Йович («Милан», Италия), Петар Ратков («РБ Зальцбург», Австрия).

Главные звезды сборной Сербии

Душан Влахович — основной нападающий и главная атакующая сила.

Душан Тадич — капитан сборной Сербии. Несмотря на свой немолодой возраст (35 лет), резво разгоняет и эффективно завершает атаки.

Ваня Милинкович-Савич — единственный игрок в команде, проведший все восемь матчей отбора от звонка до звонка (720 минут). Если поймает кураж, то может нивелировать недостатки обороны.

Ваня Милинкович-Савич.
Фото Global Look Press

С кем Сербия сыграет на Евро

По результатам жеребьевки в Гамбурге сербы попали в квартет С. Их соперниками станут Англия, Словения и Дания.

Расписание матчей в группе

16 июня, воскресенье

Сербия — Англия (Гельзенкирхен, 22:00 — здесь и далее по московскому времени)

20 июня, четверг

Сербия — Словения (Мюнхен, 16:00)

25 июня, вторник

Сербия —Дания (Мюнхен, 22:00)

Трофей Евро-2024. Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Сербии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша), E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина) или F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если сербы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на первом месте в квартете А.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Сербия сыграет с кем-то из победителей квартетов F или E.

Душан Тадич и Александр Митрович.
Фото Global Look Press

Как Сербия выступит на Евро 2024: прогноз

В группе С есть явный фаворит — англичане. Три остальные команды будут бороться за вторую строчку.

Во втором туре Сербия сыграет с Данией — игра, которая определит в этом квартете если не все, то многое. Словению сбрасывать со счетов нельзя, но очевидно, что эта команда не обладает большой глубиной состава.

Сербия, безусловно, имеет большие шансы выйти из группы, пусть и с третьего места. Многое в игре команды будет зависеть от нападающих Митровича и Влаховича, а также от опытного полузащитника Тадича.

Защитная линия — головная боль для Стойковича. В отборочном цикле сербы пропустили девять голов в восьми матчах, что говорит о не самой надежной игре в обороне. Большие надежды будут возлагаться на вратаря Милинковича-Савича, который способен поймать кураж и в одиночку вытаскивать матчи.

В случае выхода из группы с третьей строчки сербы, скорее всего, попадут на Португалию или Бельгию. С любым из этих соперников будет тяжело.

Коэффициент букмекеров на выход сербов из группы — 2.28, на победу в турнире — 150.0.

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Прогноз: выход из группы с третьего места и вылет в 1/8 финала.

Александр Митрович
Душан Тадич
Сборная Сербии по футболу
Драган Стойкович
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