Сперцян и Тикнизян поучаствовали в яркой победе Армении, Мбаппе размялся на Гибралтаре, Кейн установил рекорд Англии

Сегодня, 00:40
Мбаппе оказывается в центре внимания даже до матчей национальной команды. Весной — перед стартом отборочного цикла — все только и обсуждали, что обиду Гризманна после решения Дидье Дешама передать Килиану капитанскую повязку. Сейчас же вся Франция говорила о возможном уходе форварда из «ПСЖ» после отказа продлевать контракт до 2025 года.
Однако Мбаппе, несмотря на желание клуба в такой ситуации заработать на продаже своей звезды, обещает остаться в Париже. За сборную же он снова забил, реализовав пенальти в концовке первого тайма. Как ни странно, это был лишь второй в матче гол, хотя началось все с неотразимого удара Жиру, который в сборной уже 16 раз посылал мяч в сетку головой (в 21 веке это на десять больше, чем у Тьерри Анри).
В целом же все получилось ожидаем банально, а до крупного счет вырос после того, как прострел Мбаппе привел к автоголу. Франция уверенно лидирует с тремя победами в трех матчах. А идущая второй Греция оторвалась от Нидерландов благодаря реализованному пенальти и шикарной голевой передаче Бакасетаса.
|
Группа B
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Франция
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8-0
|
9
|
Греция
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-1
|
6
|
Нидерланды
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
3
|
Ирландия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-3
|
0
|
Гибралтар
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-9
|
0
Футболисты «Манчестер Сити» и персонально Грилиш так бурно отметили победу в Лиге чемпионов, что Гарет Саутгейт не собирался использовать «горожан» в первой летней игре. Исключение сделали только для вышедшего на замену Фодена. Зато в отсутствие Уокера, который заранее извинился перед тренером, в шутку пообещав выпить все, что увидит перед собой, болельщики смогли увидеть роскошный удар Александра-Арнолда с дальней дистанции.
Не забивавший за сборную с 2018 года защитник «Ливерпуля» словно старался показать, что ему не зря достался нетипичный для его амплуа десятый номер. А самой большой проблемой для мальтийских защитников стал Кейн. Один игрок обороны, опередив форварда, поразил собственные ворота. Другой снес Харри в штрафной, и тот сам наказал соперника за грубость. Так снайпер «Тоттенхэма» стал первым в истории англичанином, забившим за сборную 50 мячей в турнирных матчах. И это ожидаемо случилось в отборе на Евро, где Кейн отличается в 11 играх подряд.
|
Группа C
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Англия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8-1
|
9
|
Украина
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
3
|
Италия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-2
|
3
|
Македония
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-4
|
3
|
Мальта
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-8
|
0
Когда в дебюте арбитр никак не среагировал на стык в центре поля, после чего валлийцы разогнали стремительную атаку с завершающим пасом Джонсона на замкнувшего дальнюю штангу Джеймса, кто-то поспешно предрек незавидную участь сборной Армении. Только сейчас это совсем не та команда, которая может сломаться от одного неприятного эпизода. И когда дело дошло до схожей ситуации, гости сами пошли в не менее жесткий встречный отбор, после чего подача Сперцяна завершилась прицельным ударом выступающего за вторую команду «Баварии» и проводившего лишь второй матч за сборную Раноса.
Этот форвард — герой матча наряду с автором другого дубля Селарайяном. Именно Ранос стал автором победного гола. А если бы не штанга, 19-летний форвард и вовсе мог оформить хет-трик. Снял же все вопросы Селарайан, на счету которого результативная передача и два попадания в верхние углы. В первом случае — когда Армения начала свой камбэк — натурализованному аргентинцу ассистировал набравший отличную форму Тикнизян.
Теперь — после первой победы в отборочном цикле — армянская команда может навязать борьбу Уэльсу и Турции, а также обойти занятую Лигой наций Хорватию, если в следующем туре обыграет дома Латвию. Неизвестно, воссттановятся ли прибалты послу кошмарного проигрыша Турции. Отыграться на четвертой добавленной минуте и пропустить в следующей атаке после ошибки голкипера — почти нокаут.
|
Группа D
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Турция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-5
|
6
|
Хорватия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
Уэльс
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-5
|
4
|
Армения
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5-4
|
3
|
Латвия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-4
|
0
Дания, проиграв весной в Казахстане, словно приходила в себя целый тайм, ограничившись одним ударом по североирландским воротам. Но даже когда сразу после перерыва Винн открыл счет, это не стало гарантией успеха. Концовка же превратилась в настоящую драму, и ВАР потребовалось четыре минуты, чтобы отменить ответный гол гостей. Сказочного сюжета в виде спасительного удара в компенсированное время в исполнении 18-летнего дебютанта Маршалла не случилось. Соответственно Казахстан, легко разобравшийся с Сан-Марино, не стал единоличным лидером группы.
|
Группа H
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Дания
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-4
|
6
|
Казахстан
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7-4
|
6
|
Финляндия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-3
|
6
|
Словения
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-3
|
6
|
Северная Ирландия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-2
|
3
|
Сан-Марино
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-7
|
0
Белоруссия была близка к первой победе, соавтором которой мог стать отметившийся голевой передачей торпедовец Юзепчук. Однако в концовке наших соседей сломал пенальти. Настолько, что в компенсированное время Израиль забил победный гол прямым ударом с углового при очевидной ошибке голкипера.
|
Группа I
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Швейцария
|
3
|
3
|
0
|
0
|
10-1
|
9
|
Румыния
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4-1
|
7
|
Израиль
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-5
|
4
|
Косово
|
3
|
0
|
3
|
0
|
2-2
|
3
|
Андорра
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-5
|
1
|
Белоруссия
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-9
|
0