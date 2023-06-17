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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:40

Сперцян и Тикнизян поучаствовали в яркой победе Армении, Мбаппе размялся на Гибралтаре, Кейн установил рекорд Англии

Андрей Кузичев
Корреспондент
Эдуард Сперцян в матче Уэльс — Армения (2:4).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Жиру — король воздуха

Группа B

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 июн, 21:45. Algarve (Фару)
Гибралтар
0:3
Франция

Мбаппе оказывается в центре внимания даже до матчей национальной команды. Весной — перед стартом отборочного цикла — все только и обсуждали, что обиду Гризманна после решения Дидье Дешама передать Килиану капитанскую повязку. Сейчас же вся Франция говорила о возможном уходе форварда из «ПСЖ» после отказа продлевать контракт до 2025 года.

Однако Мбаппе, несмотря на желание клуба в такой ситуации заработать на продаже своей звезды, обещает остаться в Париже. За сборную же он снова забил, реализовав пенальти в концовке первого тайма. Как ни странно, это был лишь второй в матче гол, хотя началось все с неотразимого удара Жиру, который в сборной уже 16 раз посылал мяч в сетку головой (в 21 веке это на десять больше, чем у Тьерри Анри).

В целом же все получилось ожидаем банально, а до крупного счет вырос после того, как прострел Мбаппе привел к автоголу. Франция уверенно лидирует с тремя победами в трех матчах. А идущая второй Греция оторвалась от Нидерландов благодаря реализованному пенальти и шикарной голевой передаче Бакасетаса.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 июн, 21:45. OPAP Arena (Афины)
Греция
2:1
Ирландия

Группа B

И

В

Н

П

М

О

Франция

3

3

0

0

8-0

9

Греция

2

2

0

0

5-1

6

Нидерланды

2

1

0

1

3-4

3

Ирландия

2

0

0

2

1-3

0

Гибралтар

3

0

0

3

0-9

0

«Десятка» для Трента

Группа С

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
16 июн, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
0:4
Англия

Футболисты «Манчестер Сити» и персонально Грилиш так бурно отметили победу в Лиге чемпионов, что Гарет Саутгейт не собирался использовать «горожан» в первой летней игре. Исключение сделали только для вышедшего на замену Фодена. Зато в отсутствие Уокера, который заранее извинился перед тренером, в шутку пообещав выпить все, что увидит перед собой, болельщики смогли увидеть роскошный удар Александра-Арнолда с дальней дистанции.

Не забивавший за сборную с 2018 года защитник «Ливерпуля» словно старался показать, что ему не зря достался нетипичный для его амплуа десятый номер. А самой большой проблемой для мальтийских защитников стал Кейн. Один игрок обороны, опередив форварда, поразил собственные ворота. Другой снес Харри в штрафной, и тот сам наказал соперника за грубость. Так снайпер «Тоттенхэма» стал первым в истории англичанином, забившим за сборную 50 мячей в турнирных матчах. И это ожидаемо случилось в отборе на Евро, где Кейн отличается в 11 играх подряд.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
16 июн, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
2:3
Украина

Группа C

И

В

Н

П

М

О

Англия

3

3

0

0

8-1

9

Украина

2

1

0

1

3-4

3

Италия

2

1

0

1

3-2

3

Македония

2

1

0

1

4-4

3

Мальта

3

0

0

3

1-8

0

Шикарная Армения

Группа D

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
16 июн, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:4
Армения

Когда в дебюте арбитр никак не среагировал на стык в центре поля, после чего валлийцы разогнали стремительную атаку с завершающим пасом Джонсона на замкнувшего дальнюю штангу Джеймса, кто-то поспешно предрек незавидную участь сборной Армении. Только сейчас это совсем не та команда, которая может сломаться от одного неприятного эпизода. И когда дело дошло до схожей ситуации, гости сами пошли в не менее жесткий встречный отбор, после чего подача Сперцяна завершилась прицельным ударом выступающего за вторую команду «Баварии» и проводившего лишь второй матч за сборную Раноса.

Этот форвард — герой матча наряду с автором другого дубля Селарайяном. Именно Ранос стал автором победного гола. А если бы не штанга, 19-летний форвард и вовсе мог оформить хет-трик. Снял же все вопросы Селарайан, на счету которого результативная передача и два попадания в верхние углы. В первом случае — когда Армения начала свой камбэк — натурализованному аргентинцу ассистировал набравший отличную форму Тикнизян.

Теперь — после первой победы в отборочном цикле — армянская команда может навязать борьбу Уэльсу и Турции, а также обойти занятую Лигой наций Хорватию, если в следующем туре обыграет дома Латвию. Неизвестно, воссттановятся ли прибалты послу кошмарного проигрыша Турции. Отыграться на четвертой добавленной минуте и пропустить в следующей атаке после ошибки голкипера — почти нокаут.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
16 июн, 21:45. Skonto (Рига)
Латвия
2:3
Турция

Группа D

И

В

Н

П

М

О

Турция

3

2

0

1

5-5

6

Хорватия

2

1

1

0

3-1

4

Уэльс

3

1

1

1

4-5

4

Армения

2

1

0

1

5-4

3

Латвия

2

0

0

2

2-4

0

Драма в Копенгагене и гол с углового

Группа Н

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
16 июн, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
1:0
Северная Ирландия

Дания, проиграв весной в Казахстане, словно приходила в себя целый тайм, ограничившись одним ударом по североирландским воротам. Но даже когда сразу после перерыва Винн открыл счет, это не стало гарантией успеха. Концовка же превратилась в настоящую драму, и ВАР потребовалось четыре минуты, чтобы отменить ответный гол гостей. Сказочного сюжета в виде спасительного удара в компенсированное время в исполнении 18-летнего дебютанта Маршалла не случилось. Соответственно Казахстан, легко разобравшийся с Сан-Марино, не стал единоличным лидером группы.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
16 июн, 21:45. Ennio Tardini (Парма)
Сан-Марино
0:3
Казахстан
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
16 июн, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
2:0
Словения

Группа H

И

В

Н

П

М

О

Дания

3

2

0

1

6-4

6

Казахстан

3

2

0

1

7-4

6

Финляндия

3

2

0

1

4-3

6

Словения

3

2

0

1

4-3

6

Северная Ирландия

3

1

0

2

2-2

3

Сан-Марино

3

0

0

3

0-7

0

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
16 июн, 21:45. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
1:2
Швейцария
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
16 июн, 21:45. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
1:2
Израиль

Белоруссия была близка к первой победе, соавтором которой мог стать отметившийся голевой передачей торпедовец Юзепчук. Однако в концовке наших соседей сломал пенальти. Настолько, что в компенсированное время Израиль забил победный гол прямым ударом с углового при очевидной ошибке голкипера.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
16 июн, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
0:0
Румыния

Группа I

И

В

Н

П

М

О

Швейцария

3

3

0

0

10-1

9

Румыния

3

2

1

0

4-1

7

Израиль

3

1

1

1

3-5

4

Косово

3

0

3

0

2-2

3

Андорра

3

0

1

2

2-5

1

Белоруссия

3

0

0

3

2-9

0
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