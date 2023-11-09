АЕК сыграет с «Марселем» в рамках группового этапа Лиги Европы 9 ноября, в четверг. Матч пройдет на стадионе OPAP Arena в Афинах, Греция. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния АЕК- «Марсель» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и на сайте matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

АЕК на данный момент идет на втором в турнирной таблице группы B, набрав 4 очка. В активе «Марселя» 5 баллов, клуб лидирует в группе.

Первая встреча команд в рамках Лиги Европы закончилась победой французской команды со счетом 3:1.

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры