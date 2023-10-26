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Лига Европы

26 октября, 18:15

«Арис» — «Бетис»: прямая трансляция матча Лиги Европы

«Арис» сыграет с «Бетисом» в Лиге Европы 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Кокорин (ФК «Арис»).
Фото ФК «Арис»
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«Арис» на своем поле сыграет с «Бетисом» в матче группового этапа Лиги Европы в четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимассоле (Кипр). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арис» — «Бетис» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.40 мск.

В группе С все команды набрали по 3 очка, по дополнительным показателям команда из Кипра занимает первое место, а испанский клуб располагается на последней строчке в квартете.

Лига Европы. Группа C
26 окт, 19:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
0:1
Бетис

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
ФК Бетис
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