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26 октября, 18:00

«Марсель» — АЕК: прямая трансляция матча Лиги Европы

«Марсель» сыграет с АЕК в Лиге Европы 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дженнаро Гаттузо, главный тренер ФК «Марсель».
Фото Global Look Press
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«Марсель» примет АЕК в матче группового этапа Лиги Европы в четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Олимпик Марсель» — АЕК можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.30 мск. Также за игрой можно следить в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе В французы занимают второе место, в их активе 2 очка. Греческий клуб с 4 баллами располагается на первой строчке в квартете.

Лига Европы. Группа B
26 окт, 19:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
3:1
АЕК

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК АЕК (Афины)
ФК Марсель
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