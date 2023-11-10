«Аталанта» победила «Штурм», Миранчук вышел в концовке встречи

«Аталанта» дома обыграла «Штурм» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:0. У бергамасков гол забил Берат Джимсити.

Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 86-й минуте.

«Спортинг» дома был сильнее «Ракува» — 2:1.

Гости с 12-й минуты играли вдесятером после удаления Богдана Раковитана.

У хозяев дубль оформил Педру Гонсалвеш.

«Аталанта» набрала 10 очков и лидирует в группе D. «Спортинг» идет на втором месте с 7 очками. Третий — «Штурм» (4 очка). Замыкает таблицу «Ракув» (1 очко).