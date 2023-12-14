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Сегодня, 22:15

«Аякс» — АЕК: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире

Видеотрансляция игры Лиги Европы «Аякс» — АЕК начнется на сайте «Матч ТВ» в 22.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Аякса».
Фото AFP
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14 декабря «Аякс» на своем поле стадиона «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) сыграет против афинского АЕК в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Аякс» — АЕК будут доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию Лиги Европы можно на сайте канала «Матч ТВ». Начало — в 22.55 мск.

«Аякс» с двумя баллами занимает четвертое место в турнирной таблице группы B Лиги Европы. АЕК находится на третьей строчке с 4 очками.

5 октября 2023 года «Аякс» и АЕК сыграли вничью в Афинах — 1:1.

Лига Европы: результаты игр и обзоры матчей, календарь группового турнира и комментарии футболистов, прогнозы и статистика в актуальном виде.

Стадион &laquo;Караискакис&raquo; команды &laquo;Олимпиакос&raquo;. Лига Европы: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (14 декабря)
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