Борис Игнатьев: «Я не ожидал такой прыти, такой искрометной игры от «Манчестера»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об ответном матче между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Откровенно говоря, я не ожидал такой прыти, такой искрометной игры от «Манчестера». Мне виделось, что за счет своей «ухоженной» игры «Барселона» добьется преимущества. «Манчестер» трясет, и они не показывали в английском чемпионате игр, достойных этого великого клуба. Но второй матч, а вчера — в особенности, они просто подавили своей активностью, проявлением индивидуальностей больших мастеров, угадали с заменой. У них в составе просто большие мастера, и они вчера по праву добились победы и опрокинули навзничь «Барселону», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 плей-офф Лиги Европы, где сыграет с «Бетисом».