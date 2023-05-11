Ди Мария рассказал о важности предстоящих матчей Лиги Европы

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария рассказал об ожидании от предстоящих матчей полуфинала Лиги Европы.

«Сейчас Лига Европы — все для меня, ведь я всего раз участвовал в ней и ни разу не выигрывал. Это важный турнир, в котором в этом сезоне играли многие большие клубы, такие как «Юнайтед» и «Арсенал». Они выбыли, а «Ювентус» продолжает бороться. И вот мы здесь», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Он подчеркнул, что болельщики туринцев нуждаются в том, чтобы команда вышла в финал.

Сегодня, 11 мая, состоится первый матч полуфинала в Лиги Европы между «Ювентусом» и «Севильей». Начало — в 22.00 по мск.