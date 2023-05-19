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Сегодня, 04:39

Градецки: «Трудно смириться с тем, что мы дошли так далеко и не преуспели»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал ничью с «Ромой» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Леверкузенская команда проиграла в первой встрече (0:1).

«Мы превосходили их, но забили они. Трудно смириться с тем, что мы дошли так далеко и не преуспели в такой замечательной атмосфере. Футбол — непростая игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Градецки.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

Футболисты &laquo;Севильи&raquo; радуются голу в&nbsp;дополнительное время в&nbsp;матче против &laquo;Ювентуса&raquo;. Сумасшествие в Севилье! Команда из Испании сыграет в финале ЛЕ против «Ромы» Жозе Моуринью
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037796--leverkusen-vs-roma/
Лукаш Градецки
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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