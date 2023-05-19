Мендилибар: «Люди не ожидали, что «Севилья» сделает что-то подобное, но мы добрались до финала»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ювентуса» (2:1).

«Наша цель состояла в том, чтобы сделать все возможное в этом турнире, и все идет хорошо: мы выбили две великие команды, такие как «Манчестер Юнайтед» и «Ювенутс», и мы предстанем в Будапеште против еще одной великой команды и тренера. Люди не ожидали, что мы сделаем что-то подобное, но мы добились этого. Мы провели очень хорошие игры, особенно дома, и заслуженно вышли в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).