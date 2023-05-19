Абрахам: «Не сомневался, что «Рома» добудет в Леверкузене нужный результат»

Нападаюший «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал ничью с «Байером» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Первую встречу римская команда выиграла (1:0).

«Вы прекрасно видели, мы оборонялись все 90 минут. Но мне кажется, что порой, когда сражаешься против сильных команд, нужно играть именно так. Я горжусь своей командой. Не сомневался, что мы добудем здесь нужный результат. Хочу поблагодарить партнеров — этот матч не был простым», — цитирует пресс-служба УЕФА Абрахама.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).