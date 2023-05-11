Хаби Алонсо заявил, что игроки «Байера» готовы к матчу с «Ромой»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает о предстоящем матче против «Ромы» в полуфинале Лиги Европы.

«С нетерпением жду этой встречи. Мы хотим скорее выйти на поле, хотим использовать свой шанс и выйти в финал Лиги Европы. Игроки команды должны хорошо проявить себя как в нападении, так и в обороне. Мы хорошо знаем «Рому». Они любят действовать на контратаках. Мы это понимаем и готовы», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.