Хаби Алонсо заявил, что игроки «Байера» готовы к матчу с «Ромой»

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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает о предстоящем матче против «Ромы» в полуфинале Лиги Европы.
«С нетерпением жду этой встречи. Мы хотим скорее выйти на поле, хотим использовать свой шанс и выйти в финал Лиги Европы. Игроки команды должны хорошо проявить себя как в нападении, так и в обороне. Мы хорошо знаем «Рому». Они любят действовать на контратаках. Мы это понимаем и готовы», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
Матч «Рома» — «Байер» состоится сегодня, 11 марта, в Италии. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.