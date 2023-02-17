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Лига Европы

Сегодня, 01:54

Диаби получил травму паха в матче с «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мусса Диаби.
Фото Reuters
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Нападающий «Байера» Мусса Диаби не смог доиграть первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Монако» (2:3). Он покинул поле на 56-й минуте встречи. Его заменили на Амина Адли.

Как сообщает L'Equipe, 23-летний француз получил травму паха. Дополнительное обследование должно будет определить продолжительность отсутствия игрока.

В этом сезоне Диаби забил 10 голов и сделал 5 голевых передач в 28 матчах во всех турнирах.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало — в 20.45 по московскому времени.

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