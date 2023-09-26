Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 19:57

Гладилин оценил слова Соболева о том, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова форварда красно-белых Александра Соболева о том, что его команда могла стать победителем Лиги Европы в сезоне-2021/22.

«Это личное предчувствие Соболева. Но это не значит, что результат оказался бы таким же. Он считал, что «Спартак» на тот момент был в состоянии выиграть Лигу Европы», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В сезоне-2021/22 «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы из группы с «Лестером», «Наполи» и «Легией». В 1/8 финала красно-белые должны были сыграть с «Лейпцигом», но были отстранены от участия в турнире.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11172932-gladilin-ocenil-predpolozhenie-soboleva-o-tom-chto-spartak-vyigral-by-ligu-evropy-v-sezone-2021-22.html
Александр Соболев
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев считает, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы