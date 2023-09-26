Соболев считает, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы

Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что московский клуб мог выиграть Лигу Европа в сезоне-2021/22.

«Не знаю, на что бы мы претендовали, если бы вы пробились в Лигу чемпионов. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

В 2021 году «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв против «Легии», «Наполи» и «Лестера». Московский клуб должен был встретится с «Лейпцигом» в 1/8 финала, однако из-за отстранения команде было засчитано техническое поражение. Победителем Лиги Европы сезона-2021/22 стал «Айнтрахт», обыграв в финале «Рейнджерс» (1:1, 5:4 по пенальти).

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.