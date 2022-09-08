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Лига Европы

8 сентября, 07:56

Клеман надеется, что «Монако» сможет набрать очки в матче с «Црвеной Звездой»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«Мы попали в очень интересную группу с тремя командами, которые в прошлом сезоне стали чемпионами в своих странах, так что у них большие амбиции. Здесь, в Белграде, как и в выездных матчах против «Трабзонспора» и «Ференцвароша», нас будет ждать отличная атмосфера и горячие болельщики. Мы посмотрели много матчей, чтобы проанализировать игру белградской команды, которая имеет большой опыт выступлений в Европе. Многим игрокам за 30, и поэтому они очень опытны. Мы должны постараться получить результат здесь. Важно обращать внимание на физическую форму при игре каждые три дня. Вот почему мы ежедневно проводим множество тестов, чтобы узнать о физическом и психическом состоянии каждого», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч «Црвена Звезда» — «Монако» состоится в четверг, 8 сентября. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Александр Головин. Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»

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Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»

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