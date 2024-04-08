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Сегодня, 12:30

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля

«Милан» сыграет с «Ромой» в четвертьфинале Лиге Европы 11 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Оливье Жиру (ФК «Милан»).
Фото Reuters
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В четверг, 11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. «СЭ» публикует расписание и трансляции еврокубка. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала Лиги Европы

11 апреля, четверг

22:00. «Милан» — «Рома»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»

22:00. «Ливерпуль» — «Аталанта»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22:00. «Байер» — «Вест Хэм»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 3», «Кинопоиск»

22:00. «Бенфика» — «Марсель»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 2», «Кинопоиск»

Ответные игры 1/4 финала ЛЕ состоятся 18 апреля, в четверг.

Лига Европы УЕФА: таблицы, календарь, статистика в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото

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