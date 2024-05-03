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Сегодня, 00:32

Маттеус: «Для «Байера» речь идет уже не просто о победах в отдельных матчах, а о титулах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал победу «Байера» над «Ромой» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Было ясно, что болельщики погонят «Рому» вперед. Не без толики удачи леверкузенцы пережили удар Лукаку головой, но все остальное для меня выглядело зрело. Они «чемпиононосны». Речь уже не просто о победах в отдельных матчах, а о титулах. Самообладание, хладнокровие, терпеливость... Единственное, что меня беспокоило, — это одна-две ситуации в первом тайме, в которых можно было сыграть лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Маттеуса.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Байера&raquo; и&nbsp;главный тренер Хаби Алонсо после победы над &laquo;Ромой&raquo;. «Байер» сделал шаг ко второму трофею, «Олимпиакос» шокировал Эмери
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040525--roma-vs-leverkusen/
Лотар Маттеус
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
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«Байер» победил «Рому» в первом полуфинале Лиги Европы