«Юнион» обыграл «Мальме» в матче Лиги Европы

«Юнион» обыграл «Мальме» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы — 2:0.

За бельгийскую команду отличились Тедди Теума и Лазар Амани.

Команда из Бельгии продолжает лидировать в турнирной таблице своей группы, имея в активе 13 очков. Шведский клуб занимает последнее место (0 очков).

В другом матче группы D «Унион» победил «Брагу». Встреча завершился со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Робин Кнохе.

Немецкий клуб с 6 очками расположился на 3-й позиции в турнирной таблице, португальская команда — на второй (7 очков).