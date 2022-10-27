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Сегодня, 21:36

«Юнион» обыграл «Мальме» в матче Лиги Европы

Алина Савинова
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«Юнион» обыграл «Мальме» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы — 2:0.

За бельгийскую команду отличились Тедди Теума и Лазар Амани.

Команда из Бельгии продолжает лидировать в турнирной таблице своей группы, имея в активе 13 очков. Шведский клуб занимает последнее место (0 очков).

Лига Европы. Группа D
27 окт, 19:45. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
0:2
Юнион

В другом матче группы D «Унион» победил «Брагу». Встреча завершился со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Робин Кнохе.

Немецкий клуб с 6 очками расположился на 3-й позиции в турнирной таблице, португальская команда — на второй (7 очков).

ФК Брага
ФК Мальме
ФК Унион Берлин
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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