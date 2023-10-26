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Лига Европы

26 октября, 19:10

Миранчук остался в запасе на матч «Аталанты» со «Штурмом» в Лиге Европы

Алексей Миранчук.
Фото Reuters
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав команды на матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Штурма».

Россиянин остался в списке запасных.

«Штурм»: Схерпен, Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте, Горенц-Станкович, Хирландер, Прасс, Китеишвили, Джатта, Саркария.

Запасные: Оби, Марич, Бовинг, Боркович, Влодарчик, Джонстон, Лавале, Серрано, Тейшейра, Фусейни, Хорват, Шнегг.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Руджери, Де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Лукман, Муриэль.

Запасные: Карнесекки, Росси, Бонфанти, Адопо, Баккер, де Кетеларе, Миранчук, Пашалич, Скалвини, Скамакка, Хатебур, Холм.

«Аталанта» лидирует в группе D с 6 очками, «Штурм» идет на третьей строчке с 3 очками.

Матч «Штурм» — «Аталанта» состоится в четверг, 26 октября, и начнется в 19.45 (мск).

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Штурм
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