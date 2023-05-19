Мостовой не смог выделить фаворита финала Лиги Европы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал корреспонденту «СЭ» выход «Ромы» и «Севильи» в финал Лиги Европы, который пройдет 31 июня в Будапеште.

«Моуриньо с «Ромой» вышли в финал, хотя нанесли всего один удар за матч. Но главное для них и для болельщиков — это результат. А по поводу «Севильи» могу сказать, что она провалила старт сезона, была долгое время в зоне вылета, а сейчас пришел новый тренер, который за короткий промежуток времени вывел команду в финал Лиги Европы. А что было бы, если бы его назначили раньше? На данный момент у меня нет фаворита в финале Лиги Европы. Команды по-своему хороши», — сказал Мостовой «СЭ».

«Севилья» будет играть свой 7-й финал Лиги Европы, все предыдущие 6 она выиграла: 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.