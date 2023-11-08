Моуринью резко ответил Сарри по поводу матча «Ромы» со «Славией»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слова Маурицио Сарри, возглавляющего «Лацио».

Ранее итальянский специалист заявил, что «Роме» намного проще будет подготовиться к римскому дерби, так как матч «волков» против «Славии» в Лиге Европы можно считать «товарищеским».

«Если кого-то и должны обижать эти слова Сарри, то явно не меня, а «Славию». Он высказался так, будто это слабый соперник. Я всегда с уважением отношусь к оппонентам своей команды — возможно, в этом и заключается разница между тренером, выигравшим 26 трофеев, и тем, кто не выиграл практически ничего. Слабых соперников не бывает», — цитирует Football Italia Моуринью.

Матч «Славия» — «Рома» состоится завтра, 9 ноября. Начало — в 20.45 мск. Игра команды Моуринью с «Лацио» пройдет 12 ноября.