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Сегодня, 23:33

Моуринью резко ответил Сарри по поводу матча «Ромы» со «Славией»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слова Маурицио Сарри, возглавляющего «Лацио».

Ранее итальянский специалист заявил, что «Роме» намного проще будет подготовиться к римскому дерби, так как матч «волков» против «Славии» в Лиге Европы можно считать «товарищеским».

«Если кого-то и должны обижать эти слова Сарри, то явно не меня, а «Славию». Он высказался так, будто это слабый соперник. Я всегда с уважением отношусь к оппонентам своей команды — возможно, в этом и заключается разница между тренером, выигравшим 26 трофеев, и тем, кто не выиграл практически ничего. Слабых соперников не бывает», — цитирует Football Italia Моуринью.

Матч «Славия» — «Рома» состоится завтра, 9 ноября. Начало — в 20.45 мск. Игра команды Моуринью с «Лацио» пройдет 12 ноября.

Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК Рома
Жозе Моуринью
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