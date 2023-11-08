Моуринью резко ответил Сарри по поводу матча «Ромы» со «Славией»

Сегодня, 23:33
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слова Маурицио Сарри, возглавляющего «Лацио».
Ранее итальянский специалист заявил, что «Роме» намного проще будет подготовиться к римскому дерби, так как матч «волков» против «Славии» в Лиге Европы можно считать «товарищеским».
«Если кого-то и должны обижать эти слова Сарри, то явно не меня, а «Славию». Он высказался так, будто это слабый соперник. Я всегда с уважением отношусь к оппонентам своей команды — возможно, в этом и заключается разница между тренером, выигравшим 26 трофеев, и тем, кто не выиграл практически ничего. Слабых соперников не бывает», — цитирует Football Italia Моуринью.
Матч «Славия» — «Рома» состоится завтра, 9 ноября. Начало — в 20.45 мск. Игра команды Моуринью с «Лацио» пройдет 12 ноября.