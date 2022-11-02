«Реал Сосьедад» намерен одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче Лиги Европы

Сегодня, 16:37
Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино заявил, что его команда намерена одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы.
«Какой бы ни была идея, мы должны быть смелой командой, командой, которая хочет побеждать. Любая игра, на которую вы настраиваетесь с мыслями о ничьей или наименьшем проигрыше, приведет к поражению. Вы не увидите, чтобы я играл ради чего-то другого, кроме победы», — приводит Marca слова Мерино.
«Реал Сосьедад» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 3 ноября. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.
На данный момент испанский клуб с 15 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Клуб из Англии расположился на строчку ниже, имея в активе 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования