«Реал Сосьедад» намерен одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в предстоящем матче Лиги Европы

Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино заявил, что его команда намерена одержать победу над «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы.

«Какой бы ни была идея, мы должны быть смелой командой, командой, которая хочет побеждать. Любая игра, на которую вы настраиваетесь с мыслями о ничьей или наименьшем проигрыше, приведет к поражению. Вы не увидите, чтобы я играл ради чего-то другого, кроме победы», — приводит Marca слова Мерино.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 3 ноября. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

На данный момент испанский клуб с 15 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Клуб из Англии расположился на строчку ниже, имея в активе 12 очков.