Тен Хаг уверен, что «Манчестер Юнайтед» сможет забить «Севилье» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы достаточно организованно играем по всему полю, но должны лучше действовать в атаке. Уверен, что сможем забить. Надо использовать мотивацию как инструмент. Особенно в больших матчах. Нужно как следует сосредоточиться на матче и сыграть как можно лучше», — приводит слова тен Хага УЕФА.

Первый матч завершился со счетом 2:2. Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Севилье. Начало — в 22.00 по московскому времени.