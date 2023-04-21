Никогда, никогда, никогда нельзя сдаваться. Чему учит пример «Севильи» в матчах с «МЮ»

Рабинер — о впечатлениях от главной сенсации четвертьфиналов Лиги Европы.

Когда в первом матче четвертьфинала Лиги Европы «МЮ» уничтожал «Севилью» 2:0 к середине первого тайма, когда тот же счет сохранялся к 84-й минуте, — кто бы посмел сказать, что андалусийцы в этой паре пройдут дальше?

А они вырвали ничью «Олд Траффорд», а в ответном матче одержали победу 3:0. И неважно, что два из трех их голов — дикие ошибки Магуайра и Де Хеа. Хотя к первому голу вратарь тоже имел прямое отношение.

«Севилья» вышла на ответный матч в полной, абсолютной уверенности, что у «МЮ» нет ни шанса. Она весь матч была сильнее. Она доказала, что отпусти чуть-чуть игру фаворит — и все. Гуд бай, май лав, гуд бай.

А знаете, в какой момент я понял, что «МЮ» ничего не светит? Когда при 1:0 (или ошибаюсь, и это было при 0:0?) Гудель навесил рабоной. Почти на гол — чуть-чуть не хватило. Какая это была феноменальная наглость! «Севилья» же должна была оберегать эти 1:0! Какая, мать твою, рабона? Против «Манчестер Юнайтед»? А он дал рабону — и улыбался.

И то же самое делал Иван Ракитич, тот красавец из «Барсы», который был в таком порядке вместе с Месси, Суаресом, Неймаром и всей честной компанией, проведя за «блауграну» двести матчей. Кого ему бояться, этому волчаре?

Никогда, никогда, никогда нельзя сдаваться.