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Сегодня, 10:00

Никогда, никогда, никогда нельзя сдаваться. Чему учит пример «Севильи» в матчах с «МЮ»

Игорь Рабинер
Обозреватель
20 апреля. «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» — 3:0.
Фото Global Look Press
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Рабинер — о впечатлениях от главной сенсации четвертьфиналов Лиги Европы.

Когда в первом матче четвертьфинала Лиги Европы «МЮ» уничтожал «Севилью» 2:0 к середине первого тайма, когда тот же счет сохранялся к 84-й минуте, — кто бы посмел сказать, что андалусийцы в этой паре пройдут дальше?

13&nbsp;апреля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Давид де&nbsp;Хеа. Два автогола оставили «МЮ» без победы в самом безумном матче недели, Азмун помог «Байеру», все против Моуринью

А они вырвали ничью «Олд Траффорд», а в ответном матче одержали победу 3:0. И неважно, что два из трех их голов — дикие ошибки Магуайра и Де Хеа. Хотя к первому голу вратарь тоже имел прямое отношение.

«Севилья» вышла на ответный матч в полной, абсолютной уверенности, что у «МЮ» нет ни шанса. Она весь матч была сильнее. Она доказала, что отпусти чуть-чуть игру фаворит — и все. Гуд бай, май лав, гуд бай.

А знаете, в какой момент я понял, что «МЮ» ничего не светит? Когда при 1:0 (или ошибаюсь, и это было при 0:0?) Гудель навесил рабоной. Почти на гол — чуть-чуть не хватило. Какая это была феноменальная наглость! «Севилья» же должна была оберегать эти 1:0! Какая, мать твою, рабона? Против «Манчестер Юнайтед»? А он дал рабону — и улыбался.

И то же самое делал Иван Ракитич, тот красавец из «Барсы», который был в таком порядке вместе с Месси, Суаресом, Неймаром и всей честной компанией, проведя за «блауграну» двести матчей. Кого ему бояться, этому волчаре?

Пауло Дибала в&nbsp;матче Лиги Европы &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фейеноорд&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Чудовищные ошибки привели к катастрофе «МЮ», у «Ювентуса» плюс 15 очков и полуфинал, Дибала вытащил Моуринью из пропасти

Никогда, никогда, никогда нельзя сдаваться.

Опусти они руки после 0:2 к середине первого тайма, что на их месте сделали бы многие, — какие 3:0 во втором матче, Бог ты мой? Но «Севилья», 13-я команда ла лиги, до конца первого матча верила. И мы видим, что из этого получилось. Это и есть настоящий футбол.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
Эрик тен Хаг
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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