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Лига Европы

Сегодня, 20:23

УЕФА закрыл «Андерлехту» и «Униону» гостевые сектора на ближайших матчах

Анна Горшкова
Корреспондент

«Андерлехт» и «Унион» проведут один гостевой матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) без своих зрителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Также клубы получили денежные штрафы в размере 50 тысяч евро и 40 тысяч евро соответственно за беспорядки на матчах еврокубков.

«Андерлехт» 13 октября проиграл «Вест Хэму» (1:2) в Лиге конференций. Санкции в отношении бельгийского клуба были введены за поджигание болельщиками файеров, бросание предметов, причинение ущерба и нарушение общественного порядка.

В отношении «Униона» наказание введено за файеры на фанатской трибуне на гостевой игре Лиги Европы против «Мальме» (1:0), которая прошла 6 октября.

УЕФА обязал клубы в течение 30 дней связаться с принимающими командами для возмещения ущерба, причиненного болельщиками.

Ближайший гостевой матч группового этапа Лиги конференций «Андерлехт» проведет 3 ноября против «Силькеборга», «Унион» в тот же день сыграет с «Юнионом» в Лиге Европы.

Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/027a-16666d28bdde-0d1d3336e6c0-1000/
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Андерлехт
ФК Унион Берлин
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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