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Лига Европы

1 декабря, 00:54

«Вильярреал» обыграл «Панатинаикос» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
30 ноября. Вильярреал — Панатинаикос — 3:2.
Фото AFP
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«Вильярреал» одержал победу над «Панатинаикосом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Испании.

В первом тайме Баена и Санти Комесана отметились голами в составе испанской команды. Сразу после перерыва Хосе Моралес довел счет до крупного. На 66-й минуте встречи в ворота «Вильярреала» назначили пенальти, но Фотис Иоаннидис его не реализовал. Ошибку одноклубника исправил Себастьян Паласиос, который отправил мяч в сетку. На последних минутах встречи Иоаннидис забил с передачи экс-игрока «Краснодара» Тонни Вильены.

«Вильярреал» набрал 9 очков и гарантировал себе 2-е место в группе F и выход в плей-офф Лиги Европы. «Панатинаикос» занимает 3-ю строчку — 4 очка.

Лига Европы. Группа F
30 нояб, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
3:2
Панатинаикос
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2023-2024/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Панатинаикос
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