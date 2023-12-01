«Вильярреал» обыграл «Панатинаикос» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Вильярреал» одержал победу над «Панатинаикосом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Керамика» в Испании.

В первом тайме Баена и Санти Комесана отметились голами в составе испанской команды. Сразу после перерыва Хосе Моралес довел счет до крупного. На 66-й минуте встречи в ворота «Вильярреала» назначили пенальти, но Фотис Иоаннидис его не реализовал. Ошибку одноклубника исправил Себастьян Паласиос, который отправил мяч в сетку. На последних минутах встречи Иоаннидис забил с передачи экс-игрока «Краснодара» Тонни Вильены.

«Вильярреал» набрал 9 очков и гарантировал себе 2-е место в группе F и выход в плей-офф Лиги Европы. «Панатинаикос» занимает 3-ю строчку — 4 очка.