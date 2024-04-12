Команда Юргена Клоппа уступила 0:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

«Аталанта» никогда не была фаворитом Лиги Европы и не считается им сейчас. Команда Джан Пьеро Гасперини — крепкий середняк в компании монструозного «Ливерпуля», непобедимого «Байера» и серьезных «Милана» с «Ромой».

Но это совсем не значит, что бергамаски не претендуют на трофей и готовились к поражению на «Энфилде». Да, им не повезло со жребием четвертьфинала, однако и в 2020 году черно-синим не посчастливилось попасть в одну группу Лиги чемпионов с «Ливерпулем». А ведь это на тот момент выдающийся коллектив — действующий чемпион Англии, который в то время еще и не знал поражений в АПЛ дома на протяжении 68 матчей. Но в ЛЧ уступил — как раз «Аталанте».

К тому триумфу приложил ногу и Алексей Миранчук: тогдашний новичок итальянцев вышел на пять минут и помог своим удержать счет 2:0. Сейчас российский хавбек тоже начал матч в запасе, но уже совершенно в другом статусе. Если три с половиной года назад наш легионер — твердый запасной и лишь адаптировался в новых лиге и стране, то сейчас Гасперини решил устроить обильную ротацию. И отсутствие Миранчука в основе стало сюрпризом.

Тренерский штаб «Аталанты» поменял половину стартового состава по сравнению с воскресной встречей с «Кальяри», которую Алексей полностью посмотрел со скамейки запасных. Однако и в четверг отдохнувший Миранчук начал за бровкой, что немного удивляет.

Юрген Клопп тоже перетряхнул первых одиннадцать: в резерве остались и Салах, и Диас, и Собослаи, и Робертсон, но даже в таком усеченном виде «Ливерпуль» выглядел мощно. Однако лучше начали гости.

Уже на 3-й минуте Пашалич не реализовал вернейший момент, когда в упор пробил прямо в глаз Келлехеру. У голкипера «Ливерпуля» от удара хорвата остался огромный след на лице, но едва ли ирландец из-за этого переживал.

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Бергамаски вообще действовали активно и даже бесцеремонно — совсем не так, как большинство гостей «Энфилда». Гасперине даже здесь не отказывался от излюбленного интенсивного высокого прессинга, из-под которого хозяева все время выбирались с трудом. Но и сами не забывали создавать моменты: Нуньес мог отличиться дважды, а Эллиотт в одном эпизоде вообще умудрился одним ударом попасть и в перекладину, и в штангу.

Но открыла счет все-таки итальянская команда. «Ливерпуль» поздно среагировал на резкий выпад «Аталанты» по флангу, и Скамакка прошил Келлехера. Вскоре бергамаски могли удвоить счет, но вратарь красных ликвидировал выход Копмейнерса один на один.

В перерыве Клопп бросил в бой тяжелую артиллерию: Собослаи, Робертсона и Салаха. Египетский лидер «Ливерпуля» сразу приступил к делу и вместе с ван Дейком создал пару голевых моментов, однако счет на табло изменила «Аталанта». Причем с помощью позиционной атаки: хозяева заснули и вновь упустили Скамакку.

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«Ливерпуль» оказался в настоящей беде. Один из лидеров чемпионата Англии в заключительном сезоне Клоппа уступал дома в два мяча, да еще вскоре едва не пропустил третий. К 76-й минуте тренерский штаб красных израсходовал все пять замен. Гасперини не сделал ни одной — первую перестановку он провел лишь за минуту до конца основного времени, когда на газоне появился Миранчук.

Пожалуй, раньше войти в такую игру Алексею действительно было бы сложно, как и любому другому футболисту. Гасперини явно боялся ломать то, что и так работает, а в физической готовности своих футболистов тренер не сомневался. И правильно делал.

«Ливерпуль» все-таки забил, но из офсайда: Салах даже не успел порадоваться, а «Энфилд» — обрести надежду. Очень быстро гипотетические 1:2 превратились в шокирующие 0:3. Пашалич исполнил личную вендетту: в декабре 2017-го хорват получил здесь семь безответных мячей в составе «Спартака», но на этот раз установил разгромный счет.

«Ливерпуль» пытался зацепиться хотя бы за гол престижа, но слишком суетился. Никто не мог поверить в происходящее — ни Клопп, ни футболисты, ни болельщики, начавшие покидать трибуны задолго до финального свистка.

Но это случилось: одна из сильнейших команд мира сенсационно уступила «Аталанте» с крупным счетом в своей несокрушимой крепости. Через неделю в Бергамо красные будут очень злы.