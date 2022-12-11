«Арис» без Кокорина сыграл вничью с АЕЛом в матче чемпионата Кипра

«Арис» сыграл вничью с АЕЛом в матче 14-го тура чемпионата Кипра — 0:0. Гости на 72-й минуте остались вдестером, прямую красную карточку получил Алекс Муссунда. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не принимал участия во втором матче подряд. «Арис» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 14 играх.