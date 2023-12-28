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Сегодня, 13:35

Агент Божовича заявил, что в будущем тренер может рассмотреть предложения из России

Алина Савинова
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Футбольный агент Срджан Еремич рассказал о переговорах с «Нефтчи» по черногорскому тренеру Миодрагу Божовичу.

«Переговоры с «Нефтчи» прошли очень быстро. Клуб проявил интерес к Миодрагу и в течение двух дней все закончилось. Он подписал контракт на полтора года. Варианты в России? Божович относится к этой стране очень тепло, но конкретных вариантов, которые оказались бы интересны ему, не было. Но в будущем Миодраг всегда открыт для предложений из России», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

24 декабря стало известно, что Божович возглавил «Нефтчи». До этого 55-летний специалист работал в «Арсенале», «Амкаре», «Москве», «Ростове», «Локомотиве», «Црвене Звезде», московском «Динамо», «Крыльях Советов» и других командах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bozhovicha-v-budushhem-miodrag-vsegda-otkry-t-dlya-predlozhenij-iz-rossii/
Футбол
ФК Нефтчи
Миодраг Божович
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