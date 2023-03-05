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Сегодня, 20:35

Агент Фернандеса: «Марио не жалеет о решении вернуться в футбол»

Алина Савинова
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Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Интернасьонала» Марио Фернандеса, ответил на вопрос о самочувствии футболиста после возобновления карьеры.

«Марио не жалеет о решении вернуться в футбол. Он очень хорошо себя чувствует, жалоб на здоровье нет», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

После окончания сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fernandesa-mario-ne-zhaleet-o-reshenii-vernut-sya-v-futbol-on-ochen-horosho-sebya-chuvstvuet/
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