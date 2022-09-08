Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

8 сентября, 14:46

Агент Барбоза сообщил, что российский вратарь Злобин может получить португальское гражданство

Карен Саркисян
Корреспондент

Агент Паулу Барбоза сообщил, что вратарь «Фамаликана» Иван Злобин может получить португальское гражданство. 25-летний россиянин играет в Португалии с 2015 года.

«Может ли Иван получить португальское гражданство? Теоретически — да, — приводит слова Барбозы Legalbet. — Если захочет, то может получить. Но я не знаю, планирует ли Иван. Может ли смена гражданства положительно повлиять на карьеру Злобина в Португалии? Да. В «Фамаликане» много иностранцев. Возможно, его статус — одна из причин того, что он не играет».

Также агент назвал другие причины того, что вратарь не играет.

«Все в Португалии знают, что Злобин хороший вратарь. «Фамаликан» — нестабильная команда, там часто меняют тренеров и состав, и это не помогает. Иван должен думать, что делать дальше», — сказал он.

В октябре 2015 года Злобин перешел из ЦСКА в «Лейрию», а через год — в «Бенфику». В августе 2020 года «Фамаликан» купил его у лиссабонского клуба за 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне он не провел ни одной игры. После 5 туров чемпионата Португалии «Фамаликан» занимает 15-е место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/agent-barboza-rossiyanin-zlobin-mozhet-poluchit/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Иван Злобин
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин рассказал о будущем после окончания действующего контракта

Агент Педриньо: «Локомотив» и «Америка» общаются по переходу игрока»