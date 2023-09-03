Агент рассказал о ходе переговоров по переходу Морелоса в клуб РПЛ

Футбольный агент Мартин Каманьо рассказал, как идут переговоры о возможном переходе нападающего сборной Колумбии Альфредо Морелоса в российский клуб.

«Мы работаем над возможным переходом. Когда это станет правдой, я все расскажу. Морелос хочет попробовать свои силы в России, но нам нужно еще время», — цитирует агента Sport24.

20 августа агент сообщил, что в игроке заинтересованы «Зенит» и «Спартак».

Летом этого года у 27-летнего колумбийца закончился контракт с «Рейджерс». Он выступал за шотландский клуб с 2017 года, провел 269 матчей, забил 124 мяча и сделал 58 результативных передач.

Ранее Морелос играл за колумбийский «Индепендьенте» и финский ХИК. Кроме того, на его счету 1 гол в 11 матчах за сборную Колумбии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.