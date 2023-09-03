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Сегодня, 14:29

Агент рассказал о ходе переговоров по переходу Морелоса в клуб РПЛ

Виктория Кравченко
Альфредо Морелос.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Мартин Каманьо рассказал, как идут переговоры о возможном переходе нападающего сборной Колумбии Альфредо Морелоса в российский клуб.

«Мы работаем над возможным переходом. Когда это станет правдой, я все расскажу. Морелос хочет попробовать свои силы в России, но нам нужно еще время», — цитирует агента Sport24.

20 августа агент сообщил, что в игроке заинтересованы «Зенит» и «Спартак».

Летом этого года у 27-летнего колумбийца закончился контракт с «Рейджерс». Он выступал за шотландский клуб с 2017 года, провел 269 матчей, забил 124 мяча и сделал 58 результативных передач.

Ранее Морелос играл за колумбийский «Индепендьенте» и финский ХИК. Кроме того, на его счету 1 гол в 11 матчах за сборную Колумбии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-574554-agent-morelosa-my-rabotayem-nad-perekhodom-alfredo-khochet-poprobovat-sily-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ФК Зенит
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