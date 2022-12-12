Агент Сулейманова заявил, что в «Хапоэле» футболист выходит на новый уровень

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал игру хавбека в этом сезоне.

«В этом сезоне Шапи очень хорошо проявляет себя. Можно сказать, что в «Хапоэле» он выходит на новый уровень. Мы видим, что прежний Шапи возвращается, он набрал отличную форму. Главное, чтобы и дальше он прогрессировал. «Хапоэль» дает возможность ему играть, тут его никто не ограничивает. Сегодня Шапи находится максимально в своей среде», — приводит слова Агузарова «РБ Спорт».

22-летний россиянин присоединился к «Хаполе» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за израильский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.