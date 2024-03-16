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16 марта, 09:59

Агент Артура Жорже: «Клубы уточняли информацию, были конкретные ситуации»

Ана Горшкова
Корреспондент
Главный тренер «Браги» Артура Жорже.
Артур Жорже.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Угу Кажуда рассказал, что в последнее время клубы уточняли информацию по главному тренеру «Браги» Артуру Жорже.

«У Артура Жорже контракт с «Брагой» еще на год, поэтому не очень правильно рассуждать об этом слишком много. Сейчас не тот момент. Если бы он был свободным агентом, мне было бы намного проще говорить. Но в этот момент нужно уважать соглашение с «Брагой». В последние недели разные клубы, скажем так, уточняли информацию по мистеру Жорже. Были некоторые конкретные ситуации, но я не хотел бы говорить о «Спартаке» или каком-то другом клубе. В последнее время Артур получил поводы для размышления», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее Артур Жорже рассказал, что отклонил предложение возглавить «Спартак». 15 марта Metaratings сообщил, что красно-белых продолжит возглавлять Гильермо Абаскаль.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Артур Жорже (Брага)
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