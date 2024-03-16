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16 марта, 02:13

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо выбрал между Месси и Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
Роналдо.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

На YouTube-канале Mail Sport Football опубликовали серию коротких видеороликов с обладателем «Золотого мяча». Одним из таковых видео было блиц-интервью. На вопросе: «Роналду или Месси?», Роналдо практически не задумываясь выбрал аргентинца.

При этом лучшим защитником он назвал Паоло Мальдини, а лучшим нападающим прямо сейчас — Кильяна Мбаппе.

Также 47-летний бразилец составил символическую сборную всех времен: Джанлуиджи Буффон — Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро, Роберто Карлос — Зинедин Зидан, Диего Марадона, Пеле — Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роналдо
Футбол
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